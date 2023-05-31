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الإمارات تشارك في المؤتمر الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي بالقاهرة

محمد سهيل النيادي يتوسط المشاركين في صورة جماعية (من المصدر)
1 يونيو 2023 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في أعمال المؤتمر الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة.
وترأس وفد الدولة، لحضور المؤتمر، سعادة محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، بمشاركة وفود من 17 دولة بجانب المفوضية الأوربية والأمم المتحدة.
وناقش المؤتمر على مدار يومين الموضوعات الخاصة بكيفية الحد من المخاطر الناجمة عن المواد الخطرة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال وتعزيز التعاون بين الدول العربية من جانب، ومع الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية من جانب آخر.
وأشاد فادي اشعيا، مدير إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح بجامعة الدول العربية بمشاركة دولة الإمارات الإيجابية في أعمال المؤتمر وحرصها الدائم على التعاون مع الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتحاشي مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والنووية. وعرضت الوفود المشاركة في المؤتمر تجاربها المختلفة في مجال تخفيف المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والتحديات التي تواجه جميع الدول وأهمية العمل المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال.

الإمارات
جامعة الدول العربية
الجامعة العربية
الاتحاد الأوروبي
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