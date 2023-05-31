المرر يبحث مع وزير خارجية إيران مسارات التعاون

أبوظبي (وام)

قام معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة ومبعوث سمو وزير الخارجية، بزيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية «طهران»، التقى خلالها بكل من معالي حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلي باقري كني، مساعد الوزير للشؤون السياسية، والدكتور مهدي صفري، مساعد الوزير للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، حيث جرى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وتمّ خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار والازدهار في المنطقة. كما تم تبادل وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.