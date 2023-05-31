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الإمارات

المرر يبحث مع وزير خارجية إيران مسارات التعاون

خليفة المرر خلال لقائه وزير خارجية إيران (وام)
1 يونيو 2023 01:21

أبوظبي (وام)

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قام معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة ومبعوث سمو وزير الخارجية، بزيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية «طهران»، التقى خلالها بكل من معالي حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلي باقري كني، مساعد الوزير للشؤون السياسية، والدكتور مهدي صفري، مساعد الوزير للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، حيث جرى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وتمّ خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار والازدهار في المنطقة. كما تم تبادل وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الإيراني
الإمارات
إيران
طهران
حسين عبداللهيان
خليفة شاهين المرر
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