«الخارجية» تتسلم نسخة من اعتماد سفير الجزائر

أبوظبي (وام)

تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد عمر فريتح، سفير جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لدى الدولة في ديوان عام الوزارة. وتمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. من جانبه، أعرب سفير جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.