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«المعاشات» تستضيف ندوة لأجهزة التقاعد المدني الخليجية

«المعاشات» تستضيف ندوة لأجهزة التقاعد المدني الخليجية
1 يونيو 2023 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

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تستضيف الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الندوة الدورية الخامسة عشرة لأجهزة التقاعد المدني لدول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان «أدوات الاستثمار الفعالة لصناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية»، على مدى يومين بدءاً من الاثنين المقبل 5 يونيو 2023 في فندق ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات بأبوظبي.
وتأتي هذه الندوة بهدف توحيد الجهود المشتركة بين قطاعي الاستثمار والمعاشات، وتسليط الضوء على الشراكة الاستراتيجية بينهما، ومناقشة توفير منصة رائدة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المتبعة، فضلاً عن مناقشة الدور الذي يلعبه قطاع الاستثمار في استدامة صناديق التقاعد، وتعزيز ودعم قطاع المعاشات بشكل عام. وقالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: «يسرنا استضافة هذه الندوة التي ستناقش عدداً من المحاور الاستراتيجية، ومن أبرزها أهمية تحديد أهداف الصناديق التقاعدية لضمان استقرار الدخل، وتوفير السيولة، ومناقشة أبرز الأدوات الفعالة لتصميم المحافظ الاستثمارية، وغيرها من الموضوعات المهمة، بحضور ممثلي صناديق التقاعد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكبار المسؤولين في قطاع الاستثمار».
وأوضحت الهيئة أن الندوة ستبحث تحديد استراتيجية المحافظ الاستثمارية وتصمميها بناءً على العوائد وإدارة الأصول والالتزامات، وستناقش أهمية التنويع الجغرافي والأصول في المحافظ الاستثمارية كأدوات فعالة لاستدامة الصناديق، كما تناقش دور الأصول الثابتة في محفظة صناديق التقاعد في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ودور الاستثمارات البديلة في محافظ صناديق التقاعد، بالإضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي كأداة فعالة للاستثمار.
تستهدف الندوة العاملين في مؤسسات وأجهزة التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني، والمختصين في مجال الاستثمارات. ويأتي انعقادها بناء على توصيات اجتماعات لجنة رؤساء هيئات وأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، وقد درجت العادة على تنظيم ندوات متخصصة بشؤون التقاعد والتأمينات الاجتماعية بصورة دورية بحيث تعقد كل دورة في دولة خليجية.

المعاشات
الإمارات
هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية
مجلس التعاون الخليجي
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