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الإمارات

«وام» تؤكد إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة لوظائف المستقبل

محمد جلال الريسي والخريجون والحضور في لقطة جماعية (وام)
1 يونيو 2023 01:21

أبوظبي (وام)

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احتفت وكالة أنباء الإمارات «وام» أمس بخريجي الدفعة الأولى من برنامج التدريب الإعلامي «كفاءة» الذي أطلقته شهر نوفمبر الماضي، بالتعاون مع مجموعة من الجامعات الوطنية في الدولة، بهدف بناء قدرات الكوادر الوطنية الشابة، وتأهيلهم للعمل في القطاع الإعلامي بمختلف مجالاته.
حضر الحفل الذي أقيم في مقر الوكالة بأبوظبي محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، وعدد من مسؤولي الوكالة، وممثلون عن جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الشارقة وجامعة زايد، وخريجو الدفعة الأولى من البرنامج وأسرهم. وأكد محمد جلال الريسي أن «برنامج كفاءة» الذي جاء إطلاقه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة لوظائف المستقبل، نجح في توفير منظومة تدريبية متميزة لمنتسبي الدفعة الأولى الذين خاضوا رحلة إعلامية ثرية على مدار نحو 4 أشهر، شاركوا خلالها في تغطية فعاليات الكونجرس العالمي للإعلام.
وقال «حرصنا خلال تنفيذ هذا البرنامج التدريبي على تقديم أشكال الدعم كافة والمساندة للمنتسبين منذ اليوم الأول، وتوفير منصة لهم لإطلاق العنان لطاقاتهم وأفكارهم الخلاقة وتنفيذها على أرض الواقع»، متوجهاً بالشكر إلى جامعات الدولة على تعاونها مع وكالة أنباء الإمارات «وام» في تنفيذ هذا البرنامج التدريبي.
وكان حفل تكريم خريجي الدفعة الأولى قد بدأ بكلمة عبدالله عبد الكريم، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بالإنابة في وكالة أنباء الإمارات «وام»، أعرب خلالها عن تمنياته بالتوفيق لجميع الخريجين في مسيرتهم المهنية في القطاع الإعلامي خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن فريق عمل وكالة أنباء الإمارات «وام» يعتز ويفتخر بهم نماذج وطنية شابة وطموحة.
وأشاد ممثلو الجامعات الوطنية ببرنامج التدريب الإعلامي «كفاءة»، معربين عن سعادتهم بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات «وام» في تنفيذ هذا البرنامج.
وأعرب خريجو برنامج التدريب الإعلامي «كفاءة» عن الشكر والتقدير لفريق عمل وكالة «وام» على الدعم والمساندة طوال مدة تدريبيهم، مؤكدين أن البرنامج منحهم رؤية متكاملة لفنون العمل الإعلامي، وأحدث التقنيات المطبقة في القطاع.  وفي ختام الحفل، كرَّم محمد جلال الريسي، بحضور عبدالله عبد الكريم، الخريجين، وسلمهم شهادات التدريب المعتمدة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية خلال الفترة المقبلة.

وكالة أنباء الإمارات
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وام
محمد جلال الريسي
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