«شؤون المواطنين بعجمان» يطلق مبادرة «أرشدني»

عجمان (وام)

نظم مكتب شؤون المواطنين بعجمان، مبادرة «أرشدني» في نسختها الثالثة التي عقدت يومي 29 و30 من مايو الحالي، بهدف إرشاد طلبة الثانوية العامة، وتوعيتهم بالتوجهات المستقبلية للوظائف وكيفية توظيف ميولهم ورغباتهم الأكاديمية في اختيار التخصصات التي تتماشى مع سوق العمل.

وشارك في المبادرة 200 طالب وطالبة من 5 مدارس على مستوى الإمارة، كما قدم الورشة نخبة من المتخصصين في كليات التقنية العليا، وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وقالت مريم المعمري، المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين، إن المبادرة تأتي ضمن تنفيذ الأجندة الاستراتيجية للمكتب، كما أنها تهدف لإرشاد طلبة الثانوية العامة وأولياء أمورهم، ومساعدتهم على اختيار التخصص الجامعي الملائم لرغباتهم الأكاديمية، وما يتوافق مع الاحتياجات المستقبلية للوظائف، وحسب توجهات الحكومة ورؤيتها.