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وزير العدل يستقبل النائب العام السويسري

عبدالله النعيمي لدى استقباله النائب العام السويسري (وام)
1 يونيو 2023 01:21

أبوظبي (وام)

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استقبل معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، بمكتبه في أبوظبي ستيفان بلاتلر النائب العام للاتحاد السويسري، و ماسيمو بادجي سفير سويسرا لدى الدولة والوفد المرافق.
وجرى خلال اللقاء، بحث سبل دعم علاقات التعاون القضائي المشترك بين البلدين الصديقين، لا سيما في الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد الجانبان على التواصل المباشر بين السلطات المركزية لتبسيط الإجراءات، ومتابعة طلبات المساعدات القضائية وتسليم المجرمين، وعلى أهمية إبرام الاتفاقيات القضائية وتبادل الخبرات.
حضر اللقاء القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي القائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في وزارة العدل.

وزير العدل
الإمارات
سويسرا
عبدالله النعيمي
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