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مطار دبي الدولي يستعد لموسم الحج

أعضاء لجنة الحج والعمرة في مطارات دبي خلال الاجتماع (من المصدر)
1 يونيو 2023 01:23

دبي (الاتحاد)

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عقدت لجنة الحج والعمرة في مطارات دبي أول اجتماعاتها لبحث الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لموسم الحج للعام الجاري لضمان تجربة سفر سلسة لجميع الحجاج المسافرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج عبر جميع مباني المسافرين في مطار دبي الدولي. شهد الاجتماع حضور عدد من كبار المسؤولين الممثلين عن الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين، بما يشمل القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وجمارك دبي، وهيئة الصحة بدبي، بالإضافة إلى «طيران الإمارات»، و«فلاي دبي»، وطيران الخطوط الجوية السعودية، و«فلاي ناس»، وغيرهم من الشركاء ومزودي الخدمة على مستوى المطار.
من جانبه، أكّد محمد المرزوقي، رئيس لجنة الحج والعمرة في مطارات دبي، أهمية تضافر الجهود والتنسيق المستمر مع جميع الفرق والجهات المختصة، بما يضمن الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، لا سيّما في أوقات الذروة السنوية وحركة السفر المتوقعة خلال الفترة المقبلة. وتلتزم مطارات دبي بتوفير تجربة سفر سلسة وفق أعلى المعايير العالمية للمسافرين، بما يضمن كافة سبل الراحة والسلامة خلال رحلاتهم عبر مطار دبي الدولي.

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