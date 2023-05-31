«الدفاع» تحتفل بتخريج دفعة من طلبة «التدريب» في اليونان

أثينا (وام)

احتفلت وزارة الدفاع بتخريج الدفعة الأولى من طلبة مشروع التدريب والتأهيل الفني، وذلك بمقر المشروع في اليونان. شهد الحفل اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وسليمان المزروعي، سفير الدولة لدى اليونان، وعدد من ضباط وزارة الدفاع والشخصيات الرسمية والأكاديمية العربية واليونانية، وأعضاء من هيئة التدريس والعاملين في المشروع.

وفي بداية الحفل، ألقى أحد الخريجين كلمةً شَكر فيها إدارة المشروع والهيئة الأكاديمية لحرصهم على توفير السبل والإمكانات كافة التي كان لها الأثر الكبير في رفع كفاءتهم التعليمية وحصولهم على أعلى الدرجات، معبراً مع زملائه الخريجين عن تقديرهم وامتنانهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، لإتاحته الفرصة لهم للتحصيل الدراسي في اليونان. وقام نائب رئيس أركان القوات المسلحة وكبار الضيوف بجولة في أرجاء الصرح الأكاديمي، واطلعوا على مشاريع التخرج التي أنجزها الطلبة، واستمعوا لشرح تفصيلي عن معروضاتهم التقنية في مختلف المجالات، حيث حازت هذه المشاريع التخصصية إعجاب الحضور الذين أشادوا بالتقدم العلمي لمستوى الدورة.

يذكر أن مشروع التدريب والتأهيل الفني في اليونان يعد خطوة في سبيل التطور التكنولوجي والمهني لأبناء الدولة، حيث يعد أحد الروافد الفنية التي تبنتها وزارة الدفاع لإعداد جيل من الفنيين المواطنين المؤهلين علمياً والمسلحين بالخبرة والمعرفة الحديثة.

وفي ختام الحفل، كرم اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان الطلبة المتميزين والأوائل في الدورة، وأثنى على المستوى الرفيع لأدائهم، مشيداً بالتفاعل البناء في الدروس العلمية والعملية، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.