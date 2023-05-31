جامعة عجمان تقدم منحاً كاملة في الصيدلة والتمريض للمواطنين

عجمان (وام)

أعلنت جامعة عجمان تقديم منح كاملة للطلبة المواطنين عند التحاقهم ببرنامجَي الصيدلة والتمريض، وذلك في إطار برنامج «نافس». وأوضحت الجامعة أنه بإمكان الطلبة المواطنين تقديم طلبهم من خلال زيارة مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في الجامعة من يوم الاثنين إلى الجمعة من كل أسبوع من 9 صباحاً وحتى 5 مساءً أو عبر موقع الجامعة الإلكتروني.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته جامعة عجمان في مقرها بمنطقة الجرف لتكريم شركاء الجامعة الاستراتيجيين من المؤسسات الإعلامية في الدولة، وذلك تقديراً لإسهاماتهم في تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها العالمية، ودورهم في النجاحات التي حققتها في مسيرتها منذ انطلاقها في عام 1988، وذلك بحضور الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة.

وألقى مدير جامعة عجمان كلمة رحب فيها بشركاء الجامعة الاستراتيجيين من المؤسسات الإعلامية، مشيراً إلى أن اللقاء يهدف إلى التعبير عن امتنان جامعة عجمان العميق، وتقديرها للمساهمة المهمة التي يقدمها الإعلاميون في مجتمعنا، وبشكل خاص للتعاون الإيجابي مع جامعة عجمان.