الخميس 1 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

جامعة عجمان تقدم منحاً كاملة في الصيدلة والتمريض للمواطنين

مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في جامعة عجمان
1 يونيو 2023 01:21

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو لحوار يُنهي الأزمة الأوكرانية
الإمارات: ضرورة تحقيق الاستقرار في جنوب السودان

أعلنت جامعة عجمان تقديم منح كاملة للطلبة المواطنين عند التحاقهم ببرنامجَي الصيدلة والتمريض، وذلك في إطار برنامج «نافس». وأوضحت الجامعة أنه بإمكان الطلبة المواطنين تقديم طلبهم من خلال زيارة مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في الجامعة من يوم الاثنين إلى الجمعة من كل أسبوع من 9 صباحاً وحتى 5 مساءً أو عبر موقع الجامعة الإلكتروني.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته جامعة عجمان في مقرها بمنطقة الجرف لتكريم شركاء الجامعة الاستراتيجيين من المؤسسات الإعلامية في الدولة، وذلك تقديراً لإسهاماتهم في تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها العالمية، ودورهم في النجاحات التي حققتها في مسيرتها منذ انطلاقها في عام 1988، وذلك بحضور الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة.
وألقى مدير جامعة عجمان كلمة رحب فيها بشركاء الجامعة الاستراتيجيين من المؤسسات الإعلامية، مشيراً إلى أن اللقاء يهدف إلى التعبير عن امتنان جامعة عجمان العميق، وتقديرها للمساهمة المهمة التي يقدمها الإعلاميون في مجتمعنا، وبشكل خاص للتعاون الإيجابي مع جامعة عجمان.

جامعة عجمان
الإمارات
المنح الدراسية
برنامج نافس
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
غسق شاهين تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو لحوار يُنهي الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:24
تصاعد أعمدة الدخان جراء الاشتباكات في الخرطوم بحري (رويترز)
عربي ودولي
خريطة طريق أفريقية لحل الأزمة السودانية
اليوم 01:24
أرشيفية
عربي ودولي
اتهامات جديدة لـ«الغنوشي» بالتآمر على أمن تونس
اليوم 01:24
خزان النفط العائم «صافر» (رويترز)
عربي ودولي
اليمن يطالب بدعم دولي للتخلص من الكوارث
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©