«على نهج زايد نزرع الأمل» في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

يسعى نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم إلى ترسيخ مفهوم أن الإعاقة تعني الإرادة والتصميم على التحدي وتحقيق الإنجازات وصقل مهارات المنتمين له، من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، ناهيك عن الاهتمام بمختلف الرياضات وتتبع تطويرها، من خلال الاطلاع على أحدث الممارسات الرياضية والمسابقات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، والعمل على تطبيقها.

وقالت سمية حارب السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مدير عام نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم: «إن النادي يضم 93 لاعباً ولاعبة من المواطنين وغير المواطنين يمارسون مختلف الأنشطة الاجتماعية والرياضية، والتي يهدف منها لدمجهم في المجتمع وتقوية أواصر التواصل والتعاون المشترك مع أولياء الأمور، بالإضافة إلى تشجيع روح المبادرة لديهم، من خلال توفير الظروف الملائمة التي تتيح لهم مساحة يتمكنوا خلالها من إبراز قدراتهم المختلفة».

وأشارت إلى أن هناك تعاوناً استراتيجياً مع المؤسسات، يمكنهم خلاله المشاركة في الفعاليات المجتمعية مثل المبادرة التي تم إطلاقها مؤخراً حول الفحوص الطبية المخصصة لأصحاب الهمم وذويهم تحت شعار «على نهج زايد نزرع الأمل»، بحضور الدكتورة منى العيان، مديرة مستشفى صقر، ومشاركة مركز رأس الخيمة التخصصي لطب الأسنان، وعيادة «أي سمايل» لطب الأسنان، وكلية طب الأسنان في جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، ومركز نيوتيرشن العلاجي، وإدارة التمريض في مستشفى صقر.

وأكدت السويدي أن تنظيم مثل هذه الفعالية يأتي ضمن أولوياتهم في مجال خدمة هذه الفئة من المجتمع، وما يتم تقديمه من رعاية بدنية وصحية ونفسية خلال المواسم الرياضية سنوياً هو حق مكتسب لهم للمساهمة في تهيئتهم للقيام بدورهم التنموي في المجتمع وفق رؤية القيادة الرشيدة، ليتمكنوا من مجاراة أبناء مجتمعهم الأسوياء في النجاح والتفوق بكل عزم وإرادة، مؤكدة أن مثل هذه الفعاليات تهدف بالدرجة الأولى لتقديم رعاية صحية شاملة وعالية الجودة لهذه الفئة، والمساهمة في توسيع خدمات وبرامج الرعاية الصحية لجميع فئات أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الحركية والذهنية وحالات التوحد ومتلازمة داون.

وقالت: «إن الفعاليات الطبية تتضمن تقديم الفحص الطبي السريري وخدمة تقييم الاحتياجات الطبية التي يحتاجونها ضمن عيادات متنوعة مثل عيادة طب العظام وطب العيون وطب الأسنان وطب الجلدية وعيادة التغذية، يتم من خلالها تشخيص الحالة المرضية لكل مستهدف من أصحاب الهمم وتوصيف العلاج الملائم لكل حالة».

وأضافت: «تأتي هذه المبادرة تحقيقاً لرؤية إدارة النادي في مختلف المجالات الرياضية والاجتماعية والثقافية، وتماشياً مع السياسة الوطنية الهادفة إلى إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم من خلال إيجاد مساحات واسعة من الأنشطة والفعاليات التي من شأنها تحقيق جودة حياة ذات مستوى عالٍ، والوصول إلى الدمج المجتمعي، وتحقيق المشاركة الفاعلة، وتعزيز الفرص المتكافئة، ودعم وتمكين الأفراد والأسر للقيام بأدوارهم».

وقالت سمية السويدي: «بالإضافة إلى توثيق الشراكة الفاعلة بين النادي والقطاعات الطبية كافة في دولة الإمارات لتقديم أفضل الخدمات الصحية لأصحاب الهمم وذويهم، وهو ما نهدف إليه من خلال إقامة مبادرات تحقق هدف الرعاية الصحية الشاملة لهذه الفئة، بحيث تستمر فعالياتها مدة خمسة أيام، يتم خلالها إجراء الفحوص الطبية للوقوف عن قرب على أوضاع أصحاب الهمم الصحية، انطلاقاً من حرص إدارة النادي على تقديم سبل الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهذه الفئة من أبناء الوطن، وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى إمارة رأس الخيمة فيما يتعلق بتقديم فحوص طبية مجانية ورعاية من قبل كوادر طبية متخصصة».