فتح باب الترشيح لجائزتي «خليفة الدولية» لنخيل التمر

أبوظبي (الاتحاد)

بتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس الأمناء، أعلن أمس عن فتح باب الترشيح لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دورتها السادسة عشرة 2024 وفتح باب الترشيح لجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بالإمارات بدورتها السادسة 2024 اعتباراً من الأول من يونيو 2023 ولغاية الخامس عشر من شهر ديسمبر 2023، وسوف تعلن أسماء الفائزين وتكريمهم خلال شهر فبراير 2024، وذلك لإتاحة المجال أمام كافة الأخوة المزارعين والمنتجين والباحثين والأكاديميين المختصين بشجرة نخيل التمر والابتكار الزراعي على مستوى دولة الإمارات وحول العالم، التقدم بطلباتهم للتنافس والفوز بإحدى فئات الجائزة الدولية أو الجائزة المحلية، جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة.

وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد إلى أن المنحنى البياني لإنجازات الجائزة تنمو بقوة خلال ستة عشر عاماً، بفضل دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، حيث شكل الانفتاح الكبير على المجتمع المحلي والإقليمي والدولي أفضل النتائج في زيادة أعداد المترشحين بمختلف فئات الجائزة خلال خمسة عشر عاماً مضت.

كما أكد الأمين العام للجائزة حرص معالي الشيخ نهيان بن مبارك على تعزيز الحضور المحلي والدولي للجائزة، والبناء على النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، لما فيه من خير وتقدير لكافة المزارعين والمنتجين والباحثين في مجال نخيل التمر والابتكار الزراعي على مستوى الإمارات والعالم. وأضاف أن مجمل أعداد المشاركين بمختلف فئات الجائزة خلال خمسة عشر عاماً بلغ 1938 مشاركاً يمثلون 59 دولة حول العالم فاز منهم 94، حيث بلغ عدد المشاركين العرب بالجائزة 1530 فاز منهم 49 مرشحاً، كما بلغ عدد المشاركين من دولة الإمارات 150 مرشحاً فاز منهم 27 مواطناً إماراتياً، في حين وصل عدد الأجانب المشاركين بالجائزة إلى 258 فاز منهم 18، كما جرى تكريم 66 من كبار الشخصيات والمنظمات الوطنية والدولية على مدى خمسة عشر عاماً مضت، منهم 25 شخصية وجهة من دولة الإمارات العربية المتحدة، و26 شخصية من الدول العربية، و8 شخصيات من باقي دول العالم.

ومن جهة ثانية فقد أعلن الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة، عن فتح باب الترشيح لجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بالإمارات في دورتها السادسة التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع شركة الفوعة، وحث الأخوة مزارعي نخيل التمر المواطنين على المشاركة في الجائزة، لما لها من أهمية في تعزيز تنافسية التمور الإماراتية على المستوى المحلي والدولي، مشيراً إلى أن بلغ عدد المشاركين بجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بالإمارات خلال خمس دورات ماضية 446 مزارعاً فاز منهم 36 مزارعاً يمثلون مختلف إمارات الدولة، وفق معايير جودة التمور التي قاموا بتسويقها إلى شركة الفوعة من الناحية الكمية والنوعية، بالإضافة إلى التزامهم بكافة متطلبات الأمن والسلامة والصحة العامة المعتمدة من قبل جهات الاختصاص اتجاه العاملين بالمزرعة أو في الخدمات الزراعية والإجراءات الفنية المتبعة لديهم. كما أثنى الدكتور الكعبي على الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل أعضاء اللجنة الفنية للجائزة في تقييم المشاركين بالجائزة وفق أفضل المعايير المهنية.

كما أثنى محمد غانم المنصوري نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة على جهود الأمانة العامة للجائزة في إدارة جائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بالإمارات، بالتعاون مع شركة الفوعة، وما حققته من نتائج في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.