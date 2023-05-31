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«إنقاذ شرطة» رأس الخيمة يؤكد الاستعداد لتأمين مرتادي الشواطئ

«إنقاذ شرطة» رأس الخيمة يؤكد الاستعداد لتأمين مرتادي الشواطئ
1 يونيو 2023 01:21

رأس الخيمة (الاتحاد)

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أكد الرائد عبد الله عبد الرحمن السامان رئيس قسم البحث والإنقاذ بالإنابة في «شرطة رأس الخيمة» استعداد الإدارة العامة للعمليات المركزية ممثلة في قسم البحث والإنقاذ بإدارة المرو والدوريات الكامل لاستقبال موسم العطلات الصيفية وإقبال الأهالي على الشواطئ، من خلال وضع خطط شاملة بالتنسيق مع الشركاء المعنيين لتأمين سلامتهم، وتوعيتهم بالإرشادات الوقائية، وتسيير دوريات بحرية وبرية على سواحل رأس الخيمة والأماكن السياحية طيلة فترة الصيف.
وأضاف، خلال استضافته في الحلقة السادسة والعشرين من برنامج العين الساهرة الذي تنظمه إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة وهيئة الإذاعة، أن توفير عدد من المنقذين من أصحاب الكفاءة والخبرة والمهارة العالية على الشواطئ والمرافق السياحية أسهم في خفض حوادث الغرق في ظل قيامهم بالدور الرقابي والتوجيهي لرواد الشواطئ وتذكيرهم بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة، فضلاً عن قيامهم بالاستجابة للحالات المباشرة والسريعة، تفادياً لتعرض أي شخص للغرق.

رأس الخيمة
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شرطة رأس الخيمة
فرق البحث والإنقاذ
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شواطئ رأس الخيمة
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