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مدير «عمليات شرطة أبوظبي» «في الميدان»

أحمد المهيري خلال اطلاعه على الخدمات المقدمة للمتعاملين (من المصدر)
1 يونيو 2023 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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اطلّع اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي على خدمات مركز خدمة وإسعاد المتعاملين في مديرية المرور والدوريات ضمن مبادرة «في الميدان». والتقى الجمهور وتابع تقديم الخدمات لهم وتعرف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم وسرعة إنجاز معاملاتهم، ووقف على كفاءة وفاعلية إجراءات العمل فيها، ووجه الضباط والمنتسبين بتقديم كافة التسهيلات لهم وإسعادهم والإسهام بفعالية في التحسين المستدام.
وأكد الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الشرطية الرامية إلى تحقيق السعادة والرفاهية للمتعاملين، ضمن مجتمع إيجابي وسعيد وتطوير امكانات الكوادر المتخصصة ورفع قدراتها لتقديم الخدمات المتميزة للمراجعين.

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
العمليات المركزية
أحمد المهيري
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