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شراكة بين «الحرس الوطني» وأكاديمية ربدان

سالم بن غافان وجيمس مورس عقب التوقيع (من المصدر)
1 يونيو 2023 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت قيادة الحرس الوطني وأكاديمية ربدان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز سبل التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية ذات الصلة بقطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.
وشهد توقيع مذكرة التفاهم في مقر قيادة الحرس الوطني كل من اللواء الركن سالم سعيد بن غافان الجابري، قائد الحرس الوطني، وجيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، إلى جانب عدد من ممثلي الطرفين.
وأشار اللواء الركن سالم سعيد بن غافان الجابري، قائد الحرس الوطني، أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار الجهود المستمرة لدعم وتطوير التأهيل والتدريب الأكاديمي المحترف ولتعزيز الشراكة العلمية بما يحقق الأهداف والتطلعات الاستراتيجية.
من جانبه، عبَّر جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، عن سعادته بتدشين هذه الشراكة الاستراتيجية الهامة مع قيادة الحرس الوطني، مُشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك، وتقديم مخرجات تُحقق التطلعات المستقبلية والأهداف المنشودة في مختلف المجالات ذات الصلة.
وستُسهم هذه الاتفاقية في تطوير إطار تدريبي مُشترك يُعزز من تبادل الخبرات والتقنيات والخدمات في مجال تأهيل الأفراد والمؤسسات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، إلى جانب تطوير برامج أكاديمية ومهنية مُتخصصة في قطاعات الدفاع والأمن واستمرارية الأعمال وإدارة الطوارئ وغيرها من المجالات ذات الصلة.
وسيدعم هذا التعاون المشترك تبادل الخبرات والتجارب الرائدة في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية، بما يُسهم في تطوير برامج أكاديمية ومهنية وبحوث ومشاريع مُشتركة، فضلاً عن تقديم الخدمات الفنية والاستشارية وتبادل المعلومات ذات الصلة. وستعمل هذه الاتفاقية الاستراتيجية بمثابة إطار متكامل للاستفادة من جميع الإمكانيات والخبرات المتاحة لكلا الطرفين في المجالات المتخصصة بالتأهيل والتدريب.

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سالم بن غافان الجابري
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