«شرطة دبي» تكرم الشركاء الاستراتيجيين لـ«التحريات والمباحث الجنائية»

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين لإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، المساهمين في دعم جهود الإدارة في مختلف القضايا ذات الصلة، وذلك بحضور اللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد مروان جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وحامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلي باعلوي، رئيس وحدة المعاملات المالية، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من الشركاء.

وثمن اللواء الجلاف جهود الشركاء الاستراتيجيين من مختلف الجهات، والذين لهم دور وإسهام كبير في جهود إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، مؤكداً أن شرطة دبي تنتهج مبدأ تعزيز الشراكة البناءة مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، إيماناً منها بتكامل الأدوار، وتعزيز التواصل الذي يضمن مكافحة الجرائم المتعلقة بغسل الأموال، منوهاً إلى أن هذا التعاون شكل أهمية بالغة في الكشف عن العديد من القضايا ودعم أهداف القيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان.

وكرم اللواء جمال الجلاف الشركاء من الجهات المختلفة.