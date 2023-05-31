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أمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز: COP28 فرصة لصياغة مستقبل العمل المناخي الدولي

أمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز: COP28 فرصة لصياغة مستقبل العمل المناخي الدولي
1 يونيو 2023 01:22

أبوظبي (وام)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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أكد المهندس محمد هامل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز «GECF»، دعم المنتدى الكامل لدولة الإمارات في استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28، الذي يشكل فرصة مهمة لصياغة مستقبل العمل المناخي الدولي.
وقال: إن دولة الإمارات رائدة في مواجهة تداعيات التغير المناخي والعمل مع شركائها حول العالم للوصول إلى حلول عملية وواقعية تضمن الانتقال الطاقي العادل ودفع مسارات التنمية المستدامة، مهنئاً دولة الإمارات على ترقيتها إلى مركز العضوية الكاملة في منتدى الدول المصدرة للغاز. جاء ذلك خلال اجتماع عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي مع المهندس أحمد الكعبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية وعضو المجلس التنفيذي في منتدى الدول المصدرة للغاز.
وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، الوضع الحالي لأسواق الطاقة وآفاقها المتوسطة وطويلة الأجل، فضلاً عن الاستعدادات للاجتماعات المقبلة لمنتدى التعاون الاقتصادي العالمي.
وأشاد أحمد الكعبي بالتقدم الكبير الذي أحرزته أمانة منتدى الدول المصدرة للغاز، فيما يتعلق بتوسيع العضوية وجودة التقارير وتعزيز المشاركة الدولية.
وأكد الكعبي التزام دولة الإمارات بإنجاح مؤتمر الأطراف COP28، وقال: بصفتنا منتجين ومستهلكين مسؤولين للطاقة، فإننا نتفهم الحاجة الملحة لتحويل أنظمة الطاقة العالمية وتقليل الانبعاثات، ويجب علينا العمل بشكل جماعي الإسراع بإزالة الكربون، بينما يسرع العالم في اعتماده للطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن التزام الإمارات يتجلى في الاستثمار بقيمة 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة عبر 40 دولة والاستثمار في احتجاز وتخزين الكربون وتنويع مزيج الطاقة ليشمل الطاقة النووية والطاقة الشمسية من خلال إجراءات ملموسة نحو مستقبل أكثر استدامة.
جدير بالذكر أنه بانضمام الإمارات، يصبح منتدى الدول المصدرة للغاز يتكون رسمياً من 12 عضواً: الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا والإمارات التي كانت تعمل بصفة مراقب في المنتدى إلى جانب 6 دول أخرى.

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