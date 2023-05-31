في جلسة حوارية بين «التغير المناخي» و«تريندز».. تأكيد أهمية البحث العلمي في قضايا المناخ

أبوظبي (الاتحاد)

عُقدت جلسة حوارية بين قطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بوزارة التغير المناخي والبيئة، ومركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، تمحورت حول دور البحث العلمي، وأهميته في دفع جهود العمل المناخي ومواكبة مؤتمر «كوب 28»، وذلك في إطار تبادل الخبرات، وبما يعزز الجهود المشتركة.

شارك في الجلسة التي عُقدت بمقر مركز تريندز في أبوظبي، الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، والدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، وعدد من الباحثين.

وتركز الحوار حول البحث العلمي ودوره في خدمة العمل البيئي ودراساته، وكذلك الاستدامة، إضافة إلى سُبل تعزيز التعاون المتبادل بين الجانبين في هذا المجال.

وذكر الدكتور محمد سلمان الحمادي، أن الحديث تناول الاستفادة من خبرات مركز تريندز وجهوده في مجال الدراسات البحثية والاستشارات واستطلاعات الرأي، وتعزيز التعاون المشترك في مجال الاستدامة، مشيداً بهذه الجهود المتميزة، كما هنأ سعادته تريندز بمناسبة فوزه بجائزة الاستدامة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، تقديراً لجهوده وإصداراته ونشاطاته في مجال البيئة والاستدامة، وقال إن مستوى إصداراته يؤكد ريادته ورؤيته البحثية العالمية الشاملة، كما أشاد بحرص «تريندز» على تمكين الشباب ورفع مستوى قدراتهم وصقل مهاراتهم بما يمكّنهم من الابتكار والتعلم؛ من أجل الإسهام في صنع المستقبل.

بدوره، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي أن تريندز بوصفه مركز بحث مستقل عالميّ التوجُّه، يسعى لتعزيز شراكاته بما يخدم المعرفة الشاملة، كما استعرض جهود تريندز في الدارسات التي تتصل بالمناخ والبيئة، وكذلك جهوده الداعمة لمؤتمر «كوب 28»، عبر نشاطاته ومؤتمراته العلمية، وكذلك من خلال عمله اليومي، وذكر أن المركز شكّل لجنة عليا من الشباب الباحثين في «تريندز» تتابع وتبحث وتطرح المبادرات، بما يدعم المؤتمر ويحقق أهدافه.