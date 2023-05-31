11 مقترحاً بحثياً في «الإمارات لبحوث الاستمطار»

أبوظبي (وام)

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اختيار 11 مقترحاً بحثياً أولياً من بين 46 مقترحاً بحثياً جرى تقييمها من قبل لجنة المراجعة الفنية الدولية ضمن الدورة الخامسة من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار.

ويتعين على الفرق المرشحة للتنافس في منحتين، تصل كل منهما إلى 1.5 مليون دولار، تقديم عروضها البحثية الكاملة في شهر أغسطس المقبل، تمهيداً للإعلان عن المشاريع الفائزة في شهر يناير 2024.

واختيرت المقترحات البحثية الـ 11 المؤهلة لتقديم البحوث الكاملة بعد عملية تقييم شاملة ودقيقة من قبل لجنة المراجعة الفنية الدولية المكونة من خبراء ومتخصصين عالميين اجتمعوا في أبوظبي على مدى يومي 16 و17 مايو 2023 لدراسة، ومناقشة المشاريع المبتكرة والمميزة ضمن القائمة النهائية في الدورة الخامسة من البرنامج، حيث حرص البرنامج على اتباع أعلى معايير السرية والخصوصية، وضمان مبادئ عدم تضارب المصالح. وتم اختيار المقترحات بناءً على ثلاثة معايير تشمل تميز المقترح البحثي، ومدى تأثيره وجودته، والخبرة السابقة لمقدمي المقترح واحتمالات نجاح المشروع البحثي، ومدى قدرة المقترح البحثي على تعزيز مجتمع وقطاع أبحاث تعديل الطقس في حول العالم.

وقال الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات ورئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: «ما نقوم به في دولة الإمارات بشأن تطوير الأسس العلمية والتطبيقات العملية للاستمطار يتوافق بشكل مباشر مع توجهاتها الرامية إلى تعزيز مستويات الأمن المائي محلياً وعالمياً، خاصة في ظل الزخم الكبير الذي تشهده مبادرات التعامل مع تحديات التغير المناخي. ونهدف من خلال الدورة الخامسة لمنحة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار إلى مواصلة استقطاب الأفكار الخلاقة والمبتكرة من كافة أرجاء العالم، لتعزيز جهود تأمين مصادر مياه عذبة مستدامة وصديقة للبيئة».