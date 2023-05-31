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إنجاز 50% من اللوحات الإرشادية في العين

إنجاز 50% من اللوحات الإرشادية في العين
1 يونيو 2023 01:21

العين (وام)

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أنجزت بلدية مدينة العين 50% من مشروع تصميم وتنفيذ اللوحات الإرشادية على مستوى مناطق مدينة العين. واستكملت هذه المرحلة صيانة واستبدال ما يقارب 20 ألف لوحة حتى الآن، ومن المتوقع إنجاز المشروع ضمن مرحلته الأخيرة خلال ديسمبر المقبل.
وقالت المهندسة آمنة النصيبي مدير مشروع تصميم وتنفيذ اللوحات الإرشادية يهدف مشروع تصميم وتنفيذ اللوحات الإرشادية إلى تقليل اللوحات على الطرق الرئيسة وبعض المناطق، وذلك لتمكين السائقين من متابعة اللوحات المطلوبة على الطرق بكل سهولة ووضوح، كما يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها، لتحقيق أفضل جودة للحياة والحفاظ على المظهر العام للمدينة.
وأوضحت أنه تم صيانة واستبدال 354 لوحة على طريق أبوظبي - العين، فيما تضمن طريق العين - دبي صيانة واستبدال 270 لوحة، وطريق الهير - سويحان 288 لوحة، وطريق طريق - الطف 116 لوحة، وطريق العين - ناهل 142 لوحة، وطريق - الشويب 113 لوحة، فيما تم إزالة 45% من اللوحات المتكررة والمتهالكة في الطرق الرئيسة، بما سينعكس بإيجابية على المظهر العام والحضاري للمدينة وتوفير الميزانيات التشغيلية للصيانة.

الإمارات
اللوحات الإرشادية
العين
بلدية العين
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