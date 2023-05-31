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«كهرباء الشارقة» تنجز تركيب أدوات الترشيد في 494 مسجداً

خلال تركيب أدوات الترشيد في أحد مساجد الشارقة (من المصدر)
1 يونيو 2023 01:21

الشارقة (الاتحاد)

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تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة جهودها لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باتخاذ كافة الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة والمياه في مختلف المباني والمنشآت، من خلال تركيب قطع وأدوات الترشيد وأنجزت الهيئة تركيب أدوات وقطع ترشيد المياه في عدد 494 مسجداً بمدينة الشارقة، حيث تم تركيب 5692 قطعة مرشدة وفرت حوالي 69% من استهلاك المياه في المساجد هذا، من خلال تعميم معدل تدفق 2 لتر في الدقيقة على جميع أماكن الوضوء والمغاسل لجميع مساجد مدينة الشارقة طبقاً لمواصفات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأوضح راشد المرزوقي نائب مدير إدارة الترشيد أن الهيئة تولي أهمية كبيرة بتوفير الاحتياجات اللازمة من المياه والكهرباء للمساجد، كما أنها تضع برامج للترشيد خاصة بالمساجد، مشيراً إلى أن تركيب قطع وأدوات الترشيد بالمساجد في مدينة الشارقة أسهم في تخفيض الاستهلاك بكميات بلغت 102.673 ألف جالون يومياً بمساجد الشارقة، حيث بلغ مجموع معدلات الاستهلاك بالجالون فى اليوم قبل التركيب 148.667 ألف جالون يومياً، بينما بلغ مجموع معدلات الاستهلاك بالجالون في اليوم بعد التركيب 45.993 ألف جالون يومياً، وتحرص الهيئة على أن تكون المساجد نموذجاً لمؤسسات المجتمع المختلفة ونشر ثقافة الترشيد بين أئمة ومرتادي المساجد وتعريفهم بأفضل الوسائل والممارسات والمقترحات الخاصة بخفض استهلاك الكهرباء والمياه، وتفعيل دور المساجد في توعية كافة شرائح المجتمع بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.
وأكد أن الهيئة تواصل مساعيها للتكامل مع كافة الجهات للتوعية بأهمية الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه للمحافظة على الطاقة والموارد المائية، من أجل تحقيق المنفعة للمواطنين والمقيمين والأجيال القادمة.
وأكد أنه يتم متابعة وقياس نتائج تركيب أدوات وقطع الترشيد وتقييمها، من خلال متابعة دقيقة لقراءات العدادات لمعرفة الفرق بين كميات الكهرباء والمياه التي سيتم استهلاكها بالمساجد قبل وبعد التركيب.
وأضاف أن إدارة الترشيد بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تقوم بالتدقيق على المساجد الجديدة بإمارة الشارقة، من خلال إلزام المقاولين والاستشاريين باتباع كافة الاشتراطات المطلوبة للترشيد ومنها تركيب معدلات التدفق لجميع الأدوات طبقاً للمعدلات المعتمدة والمطلوبة، وتحرص الهيئة على التعاون المستمر مع دائرة الشئون الإسلامية للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في ترشيد الاستهلاك وتطبيق معايير المباني الخضراء لتنفيذها بمساجد الشارقة.

الإمارات
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
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