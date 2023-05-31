تفاهم بين جامعة أبوظبي و«دانة الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت جامعة أبوظبي ومستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي مذكرة تفاهم لدعم كلية العلوم الصحية بالجامعة في صقل مهارات الطلبة، وتوفير برامج تدريبية لهم في مجال العلوم الصحية لتعزيز آفاق حصولهم على وظائف مناسبة في المستقبل.

تهدف المذكرة إلى تأهيل الطلبة تأهيلاً عالياً لسوق العمل وتسهيل مهمتهم في العثور على وظيفة جيدة بعد التخرج وتوفير برامج تدريبية لهم، وتمكينهم من اكتساب خبرات عملية والاطلاع على قطاع عملهم المحتمل عن قرب من خلال مستشفى دانة الإمارات.

وقع مذكرة التفاهم البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، والدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية العلوم الصحية في جامعة أبوظبي، عمر النقبي، المدير التنفيذي بالإنابة، مستشفى دانة الإمارات، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

وقال البروفيسور غسان عواد: «يسعدنا التعاون مع شريك مرموق مثل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، إذ تحرص جامعة أبوظبي دوماً على العمل مع شركائها الاستراتيجيين لتأمين تجارب تعلم مشترك مميزة لطلبتها، وإعدادهم مسبقاً لمواكبة ما يشهده سوق العمل من تطور مستمر. وتجسد هذه المذكرة التزامنا الدائم بمنح طلبتنا مجموعة متنوعة من الفرص التي تثري مسيرتهم الأكاديمية وترفدهم بخبرات عملية ومعارف قيّمة في مجال العلوم الصحية، وتمكنهم من الحصول على التدريب المناسب وتمهيد الطريق لهم لإيجاد الوظيفة التي يطمحون إليها من خلال شراكاتنا المحلية والدولية مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة وأصحاب العمل.»

من جانبه، قال عمر النقبي: «عبر مذكرة التفاهم هذه، نعمل على إرساء دعائم شراكة مثمرة ستمهد طريق الطلاب لإيجاد الوظائف التي يتطلعون لشغلها ورفدهم ببرامج تدريبية شاملة ومدهم بفرص تبادل الخبرات والمعارف القيّمة. وتطلع قدماً لرؤية الطلاب يستفيدون من هذه الفرص القيّمة في مستشفى دانة الإمارات. ومن خلال هذا التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية في القطاع، نسعى لتزويد الطلاب بالخبرات وإثراء معارفهم العملية في القطاع دعماً لنموهم المهني مستقبلاً».