500 طالب وطالبة يشاركون في معرض جامعة الإمارات

العين (الاتحاد)

نظمت كلية العلوم بجامعة الامارات العربية المتحدة، المعرض السنوي للمخرجات الأكاديمية والبرامج والمساقات الأكاديمية للكلية، بحضور الدكتور غالب البريكي -مدير جامعة الإمارات بالإنابة، وأكثر من 500 طالب وطالبة من مختلف مدارس مدينة العين وأبوظبي ودبي ومراكز أصحاب الهمم.

وأشار الدكتور معمر بن كراودة، عميد كلية العلوم، إلى أن المعرض يهدف إلى تعريف المجتمع والطلبة على مختلف مستوياتهم بأهمية العلوم في حياتنا اليومية، حيث تستعرض الأقسام العلمية بالكلية بعض التجارب العلمية، وذلك بتنظيم ومشاركة كاملة من طلبة الكلية.