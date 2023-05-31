«شخبوط الطبية» تعالج مصابتين بمرض عصبي عضلي نادر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى أكبر المستشفيات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشروع المشترك بين شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ومايو كلينك، عن حصولها على أول علاج في الإمارات العربية المتحدة للمرضى الذين يعانون مرض الوهن العضلي الوبيل. ويعد هذا المرض العصبي العضلي النادر من أمراض المناعة الذاتية ويصيب 700.000 شخص حول العالم.

وحتى اليوم، نجح فريق الأطباء متعدد التخصصات في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في علاج مريضة تم تشخيصها بالمرض قبل ستة أشهر من علاجها. وتعد السيدة البالغة من العمر 40 عاماً أول مريضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم علاجها بالدواء المخصص للوهن العضلي الوبيل والمتوافر في المستشفى. ويساعد العلاج الذي تتلقاه المريضة في إزالة الأجسام المضادة الزائدة التي تتسبب بالمرض. كذلك استقبل قسم طب الأعصاب في مدينة الشيخ شخبوط الطبية المريضة نورا الجراد، 33 عاماً، والتي تعاني المرض نفسه، وهي تتلقى حالياً العلاج والرعاية المناسبة لهذا المرض المناعي.

ومن خلال نهج تشاركي بقيادة الخبراء الطبيين المتمرسين في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بدأ الدكتور أحمد شاتيلا، استشاري طبّ الأعصاب ورئيس عيادة التصلب المتعدد في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ببحث متعمق لدراسة حالتيْ المريضَتين للتوصل إلى أحدث وأنسب علاج لكل منهما. ثم قام بوصف الدواء الجديد الذي حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية بعدما أثبت قدرته على تحسين جودة حياة الأشخاص المصابين بالوهن العضلي الوبيل. كما تضمنت خطة العلاج التي صُممت للمريضة الأولى الخضوع لعملية جراحية طفيفة التدخل لإزالة الغدة الصعترية أولاً ثم تناول الدواء الجديد بعد أربعة أسابيع من الجراحة، بينما تخضع نورا حالياً للعلاج، وتعتزم إزالة الغدة الصعترية في المستقبل القريب.