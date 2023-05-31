3 شارات لـ«الصحة» و«الرياضة» تحصد «التحول الرقمي»

دبي (الاتحاد)

كرمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الوزارات والجهات الاتحادية الفائزة بشارات «جاهز» في دورتها الثانية، حيث فازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بثلاث شارات في التحول الرقمي، و«الميتافيرس»، والبرمجة، فيما حصلت الهيئة العامة للرياضة على شارة التحول الرقمي بعد تحقيق موظفي الجهتين أعلى نسبة في إنجاز مهارات الجاهزية للمستقبل في منصة جاهز على مستوى الجهات الاتحادية.

وتسلم شارات الوزارة الثلاث معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، من معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بحضور ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة بالإنابة، والدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، وعدد من قيادات الوزارة.

كما سلمت معالي عهود الرومي معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، شارة التحول الرقمي، بحضور ليلى عبيد السويدي، وسعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وعدد من قيادات «الهيئة» وموظفيها.

وفي هذا الصدد، أوضحت ليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، أن «الهيئة» تمنح شارة «جاهز» بشكل دوري للجهات الأكثر إنجازاً وإتماماً للبرامج التعليمية والشارات المطروحة عبر منصة «جاهز»، تقديراً لمساهمتها في تطوير مهارات المستقبل لموظفيها، مشيرةً إلى أن المرحلة الثانية من سباق «جاهز» ركزت على شارات التحول الرقمي، و«الميتافيرس» والبرمجة.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن فخره بفوز الوزارة في الدورة الثانية من سباق الجاهزية للمستقبل، ضمن فئة الجهات الكبيرة، مؤكداً أن هذا الفوز يُعد إنجازاً مهماً يجسد التزام الوزارة الراسخ بتعزيز المهارات الرقمية لموظفيها وتطويرها.

من جهته، قال سعيد عبد الغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة: «حرصت الهيئة العامة للرياضة على أن تكون الأكثر إنجازاً لمتطلبات المهارات المستقبلية للحصول على شارات (جاهز)، من خلال وضع خطط تدريبية محفزة للموظفين لرفع مستوى الأداء وتحقيق التناغم الوظيفي، مما يعكس مدى جاهزية ووعي فريق العمل وانسجامه مع استراتيجية (الهيئة) المتماشية مع تطلعات ورؤى قيادتنا الرشيدة، إضافة إلى سعي (الهيئة) المتواصل نحو المساهمة بشكل فعال في تعزيز العمل الحكومي».