الخميس 1 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

3 شارات لـ«الصحة» و«الرياضة» تحصد «التحول الرقمي»

عهود الرومي و أحمد الفلاسي وليلى السويدي وسعيد عبد الغفار خلال تسلم شارة «جاهز» (من المصدر)
1 يونيو 2023 01:21

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو لحوار يُنهي الأزمة الأوكرانية
الإمارات: ضرورة تحقيق الاستقرار في جنوب السودان

كرمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الوزارات والجهات الاتحادية الفائزة بشارات «جاهز» في دورتها الثانية، حيث فازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بثلاث شارات في التحول الرقمي، و«الميتافيرس»، والبرمجة، فيما حصلت الهيئة العامة للرياضة على شارة التحول الرقمي بعد تحقيق موظفي الجهتين أعلى نسبة في إنجاز مهارات الجاهزية للمستقبل في منصة جاهز على مستوى الجهات الاتحادية.
وتسلم شارات الوزارة الثلاث معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، من معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بحضور ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة بالإنابة، والدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، وعدد من قيادات الوزارة.
كما سلمت معالي عهود الرومي معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، شارة التحول الرقمي، بحضور ليلى عبيد السويدي، وسعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وعدد من قيادات «الهيئة» وموظفيها.
وفي هذا الصدد، أوضحت ليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، أن «الهيئة» تمنح شارة «جاهز» بشكل دوري للجهات الأكثر إنجازاً وإتماماً للبرامج التعليمية والشارات المطروحة عبر منصة «جاهز»، تقديراً لمساهمتها في تطوير مهارات المستقبل لموظفيها، مشيرةً إلى أن المرحلة الثانية من سباق «جاهز» ركزت على شارات التحول الرقمي، و«الميتافيرس» والبرمجة.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن فخره بفوز الوزارة في الدورة الثانية من سباق الجاهزية للمستقبل، ضمن فئة الجهات الكبيرة، مؤكداً أن هذا الفوز يُعد إنجازاً مهماً يجسد التزام الوزارة الراسخ بتعزيز المهارات الرقمية لموظفيها وتطويرها.
من جهته، قال سعيد عبد الغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة: «حرصت الهيئة العامة للرياضة على أن تكون الأكثر إنجازاً لمتطلبات المهارات المستقبلية للحصول على شارات (جاهز)، من خلال وضع خطط تدريبية محفزة للموظفين لرفع مستوى الأداء وتحقيق التناغم الوظيفي، مما يعكس مدى جاهزية ووعي فريق العمل وانسجامه مع استراتيجية (الهيئة) المتماشية مع تطلعات ورؤى قيادتنا الرشيدة، إضافة إلى سعي (الهيئة) المتواصل نحو المساهمة بشكل فعال في تعزيز العمل الحكومي».

التحول الرقمي
الإمارات
الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الهيئة العامة للرياضة
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
غسق شاهين تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو لحوار يُنهي الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:24
تصاعد أعمدة الدخان جراء الاشتباكات في الخرطوم بحري (رويترز)
عربي ودولي
خريطة طريق أفريقية لحل الأزمة السودانية
اليوم 01:24
أرشيفية
عربي ودولي
اتهامات جديدة لـ«الغنوشي» بالتآمر على أمن تونس
اليوم 01:24
خزان النفط العائم «صافر» (رويترز)
عربي ودولي
اليمن يطالب بدعم دولي للتخلص من الكوارث
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©