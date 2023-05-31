"أبوظبي للدفاع المدني" يدعو لاستيفاء تدابير السلامة والوقاية في المباني

دعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ملاك المباني والمنشآت إلى استيفاء تدابير السلامة والوقاية في كل المنشآت والعقارات السكنية والتجارية في الإمارة ومراجعة المختصين لديها لضمان التعاقد مع الشركات المعتمدة لصيانة أنظمة الحريق.

كان مسح ميداني، نفذته هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة، كشف عن مجموعة من المخالفات والممارسات الخاطئة رصدت في عدد من المباني والمنشآت خلال زيارات مفاجئة على مدى أسبوعين من انطلاق الحملة.

وأوضح العقيد عيسى عبد الله المرزوقي، مدير مبادرة المسح الميداني أن تقارير لجان المسح والتفتيش الأولية، توصلت إلى مجموعة من الممارسات الخاطئة التي تتطلب إجراءات عاجلة بشأن تصحيحها ومن أبرزها عدم نظافة الموقع المحيط بخزان الغاز المركزي في بعض المباني، وإدخال تعديلات وإضافات عشوائية من دون موافقة مسبقة من الدفاع المدني ووجود غرف عشوائية ومطابخ على أسطح بعض البنايات.

وأشار إلى أن نتائج المسح كشفت عن خطورة التخزين العشوائي فى غرف المولدات الكهربائية والمضخات المائية وممرات عدد من المباني ومن ذلك تخزين مواد تسبب عوائق فى مسالك ومخارج الهروب فى المبنى ووجود تقسيمات عشوائية تسبب خطورة عالية.

وذكر أن جولة المفتشين توصلت إلى عدم وجود عقود صيانة لطفايات الحريق وكاشف الدخان في عدد من المباني والمنشآت واستخدام خزان الديزل فى المخابز والمطاعم من دون ترخيص ومن دون موافقة مسبقة من هيئة أبوظبي للدفاع المدني وتخزين اسطوانات الغاز البترولية كما بينت الجولات عدم الامتثال لمتطلبات السلامة الواجبة في المباني حيث تم رصد حالات عديدة بينت عدم توفر إجراءات السلامة المناسبة مثل تركيب أجهزة الإنذار وأجهزة الإطفاء، وعدم وجود مخارج الطوارئ ولافتات التوجيه الواضحة.