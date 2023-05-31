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محمد بن راشد يعلن المخطط الجديد لنخلة جبل علي

محمد بن راشد يعلن المخطط الجديد لنخلة جبل علي
31 مايو 2023 18:49

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الأربعاء، المخطط الجديد لنخلة جبل علي.
وكتب سموه، على موقع تويتر "دبي تنمو وتزدهر .. نعلن اليوم المخطط الجديد لنخلة جبل علي".

وأضاف سموه أن النخلة "مساحتها ضعف نخلة جميرا .. شواطئها تصل ل110 كم .. مرابعها البحرية والخضراء ستوفر السكن بأعلى جودة حياة .. وزوارها وسياحها سيتمتعون بأكثر من 80 فندقاً ومنتجعاً توفر تجارب سياحية جميلة لهم ولأسرهم".

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مهمة جديدة

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "أعلنا عن هدفنا بمضاعفة اقتصاد دبي بحلول 2033 .. وكل يوم نضيف لبنة جديدة في بناء أجمل مدينة في العالم".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
نخلة جبل علي
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