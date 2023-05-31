الخميس 1 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الطقس المتوقع على الإمارات غدا

أبوظبي
31 مايو 2023 17:18

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار.
وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب ليلاً. يحدث المد الأول عند الساعة 11:12 والمد الثاني عند الساعة 23:26 والجزر الأول عند الساعة 16:42 والجزر الثاني عند الساعة 06:26.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:15 والمد الثاني عند الساعة 19:08 والجزر الأول عند الساعة 13:37 والجزرالثاني عند الساعة 02:03.

أخبار ذات صلة
طقس الإمارات المتوقع غدا
طقس الإمارات المتوقع غدا
المصدر: وام
طقس الإمارات
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
غسق شاهين تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو لحوار يُنهي الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:24
تصاعد أعمدة الدخان جراء الاشتباكات في الخرطوم بحري (رويترز)
عربي ودولي
خريطة طريق أفريقية لحل الأزمة السودانية
اليوم 01:24
أرشيفية
عربي ودولي
اتهامات جديدة لـ«الغنوشي» بالتآمر على أمن تونس
اليوم 01:24
خزان النفط العائم «صافر» (رويترز)
عربي ودولي
اليمن يطالب بدعم دولي للتخلص من الكوارث
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©