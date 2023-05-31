الطقس المتوقع على الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب ليلاً. يحدث المد الأول عند الساعة 11:12 والمد الثاني عند الساعة 23:26 والجزر الأول عند الساعة 16:42 والجزر الثاني عند الساعة 06:26.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:15 والمد الثاني عند الساعة 19:08 والجزر الأول عند الساعة 13:37 والجزرالثاني عند الساعة 02:03.