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سلطان النيادي: قميصي هذا ليس عادياً

سلطان النيادي: قميصي هذا ليس عادياً
31 مايو 2023 17:08

نشر سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، صورة جديدة من داخل محطة الفضاء الدولية يرتدي قميصاً أسود.
وقال النيادي، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «القميص اللي ارتديه ليس عاديًا.. هذا القميص يحتوي على أجهزة لرصد حالتنا الصحية.. يقيس نبضات القلب، وضغط الدم، والتنفس وغيرها بهدف دراسة عمل وظائف أجسامنا في بيئة الجاذبية الصغرى، والتقنيات المستخدمة في هذا الجهاز لها دور كبير بتطوير مجال الرعاية الطبية عن بعد على الأرض».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محطة الفضاء الدولية
سلطان النيادي
الإمارات
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