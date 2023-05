نوه مركز النقل المتكامل في أبوظبي، عن إغلاق جزئي على شارع الخليج العربي - (E20) أبوظبي من الجمعة 2 يونيو 2023 إلى الأحد 4 يونيو 2023.

Partial Road Closure on Al Khaleej Al Arabi Street (E20) - Abu Dhabi

From Friday, 2 June 2023 to Sunday, 4 June 2023 pic.twitter.com/RSq6wqktH3