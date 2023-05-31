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شرطة أبوظبي تحذر من روابط مواقع إلكترونية احتيالية تحاكي المؤسسات الحكومية

شرطة أبوظبي تحذر من روابط مواقع إلكترونية احتيالية تحاكي المؤسسات الحكومية
31 مايو 2023 13:56

حذرت شرطة أبوظبي من مكالمات احتيالية وروابط مواقع  نصب واحتيال إلكترونية مزورة عبر رسائل نصية قصيرة تحاكي مؤسسات حكومية وتتصيد الجمهور وتقدم له خدمات وإغراءات وهمية بمميزات للتعاون مع جهات حكومية عبر مواقعها الإلكترونية أو البريد الإلكتروني. 

وحذرت من تجدد أساليب المحتالين والنصابين  المخادعة، واستدراج الضحايا بطرق مضللة، يتم بموجبها الاحتيال عليهم بعد الحصول على المعلومات المتعلقة بحساباتهم البنكية وإعادة استخدام تلك البيانات من جديد، مما يتيح عمليات سحب الأرصدة المالية. 
وناشدت بتجنب الضغط على الروابط وعدم مشاركة معلوماتك السرية مع أي شخص سواء معلومات حسابك أو بطاقتك، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور وأن موظفو البنوك والمصارف لن يطلبوا منك هذه المعلومات بتاتاً. 

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ودعت شرطة ابوظبي الجمهور في حالة النصب التوجه إلى اقرب مركز شرطة وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبوهم بتحديث بياناتهم المصرفية، بالتواصل مع خدمة أمان رقم 8002626 أو عن طريق ارسال رسالة نصية 2828 تعزيزاً لجهود الشرطة في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية ووقاية المجتمع من مخاطرها. 
وطالبت بتفعيل برامج الحماية لضمان كفاءة التخلص من المواقع الضارة التي تحتوي على شيفرات إلكترونية تستهدف سلب مدخراتهم، وعدم الانسياق وراء الإغراءات الوهمية. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
أبوظبي
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