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الإمارات

الإمارات ترفض التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع أميركا بشأن الأمن البحري

شعار وزارة الخارجية
31 مايو 2023 00:37

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رفضها التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن الأمن البحري والتي وردت مؤخراً في تقارير صحفية.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، "إن دولة الإمارات تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين. ونتيجةً لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة".
وأكد البيان أن دولة الإمارات مستمرة في التزامها بضمان سلامة الملاحة في بحارها بشكلٍ مسؤول، وفقاً للقانون الدولي.

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المصدر: وام
وزارة الخارجية
الإمارات
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