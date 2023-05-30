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«تنفيذي الشارقة» يعتمد تنظيم «الخدمات الاجتماعية»

ولي عهد الشارقة لدى ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة بحضور سلطان بن أحمد والأعضاء (وام)
31 مايو 2023 00:26

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وخطط تطوير الخدمات الحكومية، وتنفيذ مختلف المشروعات والمبادرات التنموية والوطنية التي تحقق الأهداف الاستراتيجية.
وأصدر المجلس القرار رقم (15) لسنة 2023م بشأن تعيين مدير لبلدية مدينة الذيد، ونص على أن يعين حمد راشد محمد بن مسعود الطنيجي، مديراً لبلدية مدينة الذيد، بدرجة مدير على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة.
واعتمد المجلس مشروع قانون تنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة، ووجه برفعه للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لاستكمال دورته التشريعية، وذلك في إطار تطوير منظومة التشريعات القانونية وتحديثها بشكل مستمر، بالتزامن مع التقدم في مختلف المجالات والنمو الذي تشهده الإمارة.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المعنية برفد المؤسسات بالمزيد من الخدمات، وتقديم الحوافز للمستثمرين ورواد الأعمال، مما يعزز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.

الشارقة
تنفيذي الشارقة
الخدمات الاجتماعية
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
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