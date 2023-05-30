سلطان بن أحمد يعتمد إضافة ثلاثة أعضاء جدد لـ«أمناء جامعة الشارقة»

الشارقة (وام)

اعتمد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، إضافة ثلاثة أعضاء جدد لمجلس أمناء الجامعة، تعزيزاً لأدوار المجلس المهمة في رسم السياسات ووضع الخطط ومتابعة أداء الجامعة، لتحقيق رؤيتها واستمرار تقدمها في مصاف الجامعات المتميزة، وامتداداً للكوكبة العالمية من العلماء والخبراء الذي يضمهم المجلس.

وتضم الأسماء الجديدة المضافة للمجلس كلاً من الدكتور أسامة الخطيب، أستاذ علم الحاسوب في جامعة ستانفورد، مدير مركز ستانفورد للروبوتات، والدكتور محمد حمدي عبدالشكور نائب مدير جامعة مالايا الماليزية، والدكتور تان إنغ تشي، رئيس جامعة سنغافورة الوطنية.

هذا ويضم مجلس أمناء جامعة الشارقة كوكبة من العلماء والمتخصصين وأصحاب الخبرات الطويلة في الجامعات العريقة والمؤسسات البحثية والعلمية والمجالات ذات الاختصاص.