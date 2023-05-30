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«إيدج» تختتم مشاركتها الناجحة في معرض ليما 2023

«إيدج» تختتم مشاركتها الناجحة في معرض ليما 2023
31 مايو 2023 00:27

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت «إيدج»، إحدى مجموعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة الرائدة في العالم، أسبوعًا ناجحًا للغاية حيث شاركت لأول مرة في معرض ليما 2023، أحد أكبر معارض الطيران والبحرية في آسيا. وعرضت «إيدج» خلال الحدث مجموعة متميزة من المنتجات، ووقعت العديد من الاتفاقيات، وأطلقت قارباً بحرياً جديداً. وجاءت مشاركة إيدج في المعرض لتسلط الضوء على أهمية علاقتها الراسخة مع ماليزيا والجهات التي لها أسواق رئيسة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.
وبصفتها شريكًا إقليميًا ملتزمًا، سجلت «إيدج» حضوراً بارزاً في الحدث الذي استمر على امتداد خمسة أيام، والذي حظي باهتمام كبير من الوفود الملكية وكبار الشخصيات المحلية والعالمية، إلى جانب العملاء المحتملين من جميع أنحاء العالم. وشهد جناح «إيدج» زيارة سامية لصاحب الجلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، مع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وصاحب السمو الملكي السلطان صالح الدين بدلي شاه، سلطان قداه، ومعالي داتو سيري أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، ومعالي داتو سيري محمد حسن، وزير الدفاع الماليزي، والعديد من حكام ولايات ماليزيا ورؤساء الدول والوفود، حيث كان في مقدمة مستقبليهم منصور الملا، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج.
وقال منصور الملا «شكلت مشاركتنا في معرض ليما 2023 نجاحًا كبيرًا لمجموعة إيدج، حيث حققنا الأهداف الاستراتيجية والتجارية التي وضعناها لمشاركتنا. وقد شكل الحدث منصة استثنائية مكنت المجموعة من إظهار التزامنا تجاه المنطقة، وتجاه شركائنا في ماليزيا والأسواق الرئيسة الأخرى. نمضي قُدماً على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافنا وطموحاتنا في تقديم منتجات وحلول متقدمة تقنيًا وذات قدرات تنافسية عالية لتلبية متطلبات الدفاع في منطقة جنوب شرق آسيا».
وتأكيداً على استراتيجيتها في ما يخص الشراكات وتبادل المعرفة، وقعت «كراكال» التابعة لـ«إيدج» والمتخصصة في تصنيع الأسلحة الصغيرة، اتفاقية مع Ketech Asia.

الإمارات
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