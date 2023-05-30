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الإمارات

«الشارقة الزراعية» تستعرض مشاريعها لزراعة القمح

خليفة الطنيجي وأنطوان ديلكور ومديرو الإدارات خلال اللقاء ( وام)
31 مايو 2023 00:26

الشارقة (وام)

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 اطلع أنطوان ديلكور سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة على تجربة الشارقة واستراتيجيتها في زراعة القمح وتعزيز الأمن الغذائي وما تقوم به دائرة الزراعة والثروة الحيوانية من مشروعات مستدامة في قطاعي الزارعة والثروة الحيوانية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية لأنطوان ديلكور سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة مؤكداً حرص الدائرة على توطيد علاقات التعاون والعمل المشترك مع كافة الجهات في الدولة ومشيراً إلى العلاقات الوطيدة التي تربط دولة الإمارات بمملكة بلجيكا.
من جانبه أثنى سفير مملكة بلجيكا على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة مشيداً بتطور تجربة الشارقة الزراعية ومشروعاتها الحيوية والمستدامة.
واستعرض اللقاء الذي حضره مديرو الإدارات الجهود المبذولة في زراعة القمح ونجاح المرحلة الأولى وتجربة الشارقة في تطوير وزراعة القمح كما استمع أنطوان ديلكور إلى شرح حول مختلف المشروعات التي تقوم بها الدائرة لافتاً إلى أهمية تبادل أفضل الخبرات والتجارب والممارسات العالمية في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية.
وقال الدكتور خليفة مصبح الطنيجي: مثل هذه الزيارات تعزز سمعة الشارقة ونجاحها بالمشروعات المستدامة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية كما أنها تأتي ضمن السياسات التي تبنتها الإمارة في دعم الشراكات مع الجهات المختلفة بما يعزز استفادتها من الخبرات المحلية والعالمية في هذه القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن الزيارة هدفت إلى استكشاف فرص التعاون والاطلاع على تجربة الشارقة في تطوير الزراعة المستدامة.

الشارقة
الزراعة
الثروة الحيوانية
زراعة القمح
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