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تعاون بين أكاديمية العلوم الشرطية وجامعة خورفكان

خلال توقيع المذكرة بحضور ممثلي الجانبين( وام)
31 مايو 2023 00:26

الشارقة (وام)

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 وقعت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة أمس مذكرة تفاهم مع جامعة خورفكان بهدف التعاون في مجالات التدريب والدراسات وتبادل الخبراء والمتخصصين للمساهمة في العملية التعليمية والتدريبية.
وقّع المذكرة العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية والدكتور أحمد إبراهيم الشماع مدير جامعة خورفكان.
وتهدف المذكرة التي جرى توقيعها بمقر أكاديمية العلوم الشرطية إلى التعاون المشترك في إعداد مناهج وبرامج تعليمية متعلقة بمجالات العلوم الأمنية والشرطية والعلوم المرتبطة بها في ضوء أحكام الشريعة والقانون والتعاون في تنظيم البرامج المهنية والتدريبية في مجال العلوم الأمنية والشرطية والمرتبطة في الجوانب الشرعية والقانونية والاستفادة من كافة المعلومات والبيانات والإحصائيات المتوفرة لدى الطرفين والمتصلة بأغراض هذه المذكرة.
وتنص المذكرة على مشاركة موظفي الطرفين في البرامج التدريبية والمهنية والأنشطة والفعاليات والمؤتمرات التي ينظمها كلا الجانبين والتعاون في مجال الدراسات والبحث العلمي والإشراف المشترك على أبحاث الطلبة بالإضافة لاستخدام الخدمات المكتبية ونشر الأبحاث العلمية المشتركة وقيام جامعة خورفكان بتنفيذ الدورات والورش المتخصصة لصالح الأكاديمية من خلال مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة.
كما تنص بنود مذكرة التفاهم على تسخير أكاديمية العلوم الشرطية لإمكاناتها وخبراتها في إنشاء مختبر جنائي في جامعة خورفكان وتوفير الخبرات المطلوبة ضمن هذا السياق والتعاون المشترك فيما يتعلق بتدريب الطلبة واستخدام قواعد البيانات بجامعة خورفكان من قبل طلبة أكاديمية العلوم الشرطية.
وستمكّن مذكرة التفاهم أكاديمية العلوم الشرطية من الاستفادة من خدمات التحليل الإحصائي التي توفرها الجامعة بالإضافة لتنفيذ ورش عمل من قبل الأكاديمية في استشراف المستقبل لصالح طلبة جامعة خورفكان.
حضر توقيع المذكرة عدد من مسؤولي جامعة خورفكان وأكاديمية العلوم الشرطية.

أكاديمية العلوم الشرطية
جامعة خورفكان
الشارقة
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