حمدان بن محمد يزور نادي «ذُخر» لكبار المواطنين

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن صحة وراحة كبار المواطنين واستقرارهم الاجتماعي والنفسي هي من الأهداف التي يشملها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بكل الاهتمام والعناية، وهو ما يتضح في توجيهات سموه الدائمة بتوفير كل ما من شأنه أن يكفل لكبار المواطنين أفضل أشكال الحياة الكريمة تقديراً لما قدموه من بذل وعطاء لوطنهم الإمارات.

وقال سمو ولي عهد دبي: «خبرات كبار المواطنين وتجاربهم كنوز نصونها ونقدرها ونستلهم منها الدروس.. ونرى فيها مصدر دعم قوياً لكل جهد هدفه صنع المستقبل.. لا ندخر جهداً في سبيل تهيئة أفضل المميزات والخدمات لكبار المواطنين.. ونعمل على توفير كل أوجه الدعم والرعاية لهم.. ونرجو أن نوفّق في خدمتهم والتعبير عن مدى امتناننا لما قدموه من خدمات جليلة في مختلف المجالات».

جاء ذلك خلال زيارة سموه، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، إلى مقر نادي «ذُخر»، إحدى مبادرة اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، وذلك في حديقة الصفا بدبي.

حضر الزيارة؛ معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، المفوض العام لمسار خدمات المواطنين، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وعدد من مديري الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وكبار المسؤولين في دبي.

واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح قدمه اللواء الدكتور علي سنجل، المستشار الصحي لشرطة دبي، حول أهداف النادي والتي يلخصها شعاره «لتظل دبي شابة إلى الأبد» حيث يسعى «ذُخر» إلى تمكين ودمج كبار المواطنين في المجتمع وتعزيز جودة حياتهم، عبر تقديم خدمات متكاملة تسهم في مساعدة المستفيدين من خدمات النادي في مواكبة التطور السريع للحياة بأوجهها كافة، وتعزيز ثقتهم بأنهم مساهمون فاعلون في إنجازات الحاضر وشركاء في صنع المستقبل بما يحملون من خبرات وتجارب اكتسبوها على مدار سنوات طويلة من العمل والعطاء.

­وشملت الزيارة جولة اطلع خلالها سمو ولي عهد دبي على ما يقدمه نادي «ذُخر» من خدمات من خلال أجنحته الثلاثة، حيث يُعنى الجناح الأول وهو جناح العافية الجسديّة بناحية الصحة البدنية والذهنية لكبار المواطنين.

وتابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم النشاط الخاص بالقسم المعني بجودة الحياة الثقافية والاجتماعية في النادي، وما يقدمه من خدمات من خلال مكتبة تضم مجموعة من المؤلفات المتميزة في مختلف المجالات المعرفية، فضلاً عن ربطها بمكتبة دبي الرقمية، إضافة إلى قاعة لعرض الأفلام السينمائية.

وأكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن افتتاح نادي «ذُخر» لكبار المواطنين يعد ترجمةً عملية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضمان جودة حياة هذه الفئة العزيزة علينا جميعاً، ويحقق توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لتعزيز التلاحم المجتمعي.

ويوفر النادي من خلال «جناح العناية الجسدية» خدمات الفحص الذكي للمؤشرات الحيوية والقوة الإدراكية والذهنية، وغيرها من الفحوص الطبية اللازمة للوقوف على الحالة الصحية للمستفيدين من خدمات النادي من كبار الموطنين، كذلك يوفر النادي من خلال هذا الجناح أحدث الأجهزة والمعدات الرياضية التي تناسب هذه الفئة العمرية من أجل تشجيع أعضاء النادي على ممارسة الرياضة، والارتقاء بمستوى اللياقة البدنية بإشراف مجموعة من المتخصصين. كما يسمح النادي من خلال جناح «جودة الحياة الاجتماعية والثقافية» لأعضاء النادي بفرصة مطالعة ما يضمه من كتب ومؤلفات في مختلف المجالات، فضلاً عن تمكينهم من الدخول إلى مكتبة دبي الرقمية التي تضم نحو 1.8 مليون مادة رقمية و160 ألف عنوان، فيما يتم أيضاً من خلال هذه الجزئية من النادي تقديم خدمات هيئة تنمية المجتمع لأعضاء النادي.

مرافق وخدمات عالية المستوى

قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: «إن هذا الإنجاز المميز بما يوفره من مرافق وخدمات عالية المستوى، يواكب رؤية القيادة الرشيدة في توفير أفضل مستويات الرعاية وجودة الحياة للمواطنين، لا سيما الأكبر سناً، ويترجم مدى الحرص أن تكون دبي من أفضل المدن للعيش». وأوضحت معاليها: «تتضافر جهود الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، لتتيح لرواد النادي عيش نمط حياة صحي وعصري يمكنهم من ممارسة حياة صحية رياضية واجتماعية متكاملة تعزز من قدرتهم على مواصلة العطاء، وتستثمر خبراتهم بالشكل الأمثل، ويسعدنا أن تكون هيئة تنمية المجتمع جزءاً من هذه المنظومة الفاعلة التي تترجم رؤية شاملة لقيادتنا الرشيدة، تستشرف المستقبل، وتؤسس باهتمام ومحبة خدمات مستدامة لإسعاد المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم».

سلسلة نوادٍ

قال معالي عبدالله خليفة المري، إن نادي «ذُخر» في حديقة الصفا هو الأول ضمن مبادرة إنشاء سلسلة من النوادي المماثلة في حدائق دبي بهدف تمكين ودمج كبار المواطنين، وتقليص الفجوة ما بين الأجيال، وتأكيد الضمانات التي تكفل مشاركتهم في الحياة المجتمعية بصورة كاملة، وتجنيبهم العزلة الاجتماعية، والاهتمام بنوعية حياتهم من الناحية الصحية والثقافية والنفسية، ومنحهم مساحة للاستمتاع بالحياة ضمن الأجواء المميزة لحدائق دبي وما تضمه من مرافق تتيح لهم ممارسة الرياضات المختلفة مثل المشي، وركوب الدراجات الهوائية ضمن المسارات المخصصة لذلك في حدائق الإمارة.