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تعاون بين «الموانئ والجمارك» و«بلدية دبي»

تعاون بين «الموانئ والجمارك» و«بلدية دبي»
31 مايو 2023 00:26

دبي (الاتحاد)

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وقّعت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة اتفاقية تعاون مع بلدية دبي بشأن تنظيم الأعمال والتعاون في مجال البيئة والصحة والسلامة والمحافظة على المنطقة الساحلية في إمارة دبي، بما يعزز أهداف التنمية المستدامة ويواكب مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، الرامية إلى تحسين الاستدامة البيئية وجودة الحياة لجعل دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم.
وقّع الاتفاقية سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وداوود عبد الرحمن الهاجري، مدير عام بلدية دبي.
وقال سلطان بن سليّم:«نحرص في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على تعزيز الرقابة البيئية في المناطق التي نشرف عليها بما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة التي تجسد نهج دبي ودولة الإمارات وأهدافها ورؤيتها في العمل البيئي، مع إيماننا بأن توفير البيئة الصحية والآمنة يسهم في تسهيل وتعزيز التحول الاقتصادي في دبي، من خلال عمليات ولوائح تنظيمية وحلول مبتكرة تسهم في ضمان أنشطة تجارية مستدامة. وأضاف ابن سليّم: «يسعدنا في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة التعاون مع بلدية دبي في مجالات البيئة والصحة والسلامة، ونسعى في المؤسسة إلى التقدم بخطى متسارعة نحو تحقيق استراتيجياتنا البيئية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية».
وقال داوود الهاجري: «تحرص بلدية دبي على توفير أفضل مقومات البيئة والصحة والسلامة في الإمارة عبر جهودها المستمرة وخدماتها المبتكرة، وانطلاقاً من أهمية القطاع البيئي الذي يُعدُّ جزءاً أساسياً من مهام عمل البلدية، تسعى البلدية إلى تنظيمه والرقابة والإشراف على كل أنشطته، وتسخير كل جهودها لحماية النظم البيئية والموارد الطبيعية وضمان استدامتها في إمارة دبي. وهدفنا من ذلك تعزيز استدامة دبي بيئياً، بما يسهم في جعلها المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة والأكثر جودةً للحياة».

دبي
دائرة الموانئ والجمارك
بلدية دبي
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