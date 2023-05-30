الأربعاء 31 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«لمة إنتاج» في الشارقة

خلال إطلاق الفعاليات (من المصدر)
31 مايو 2023 00:26

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
سلطان بن أحمد يعتمد إضافة ثلاثة أعضاء جدد لـ«أمناء جامعة الشارقة»
«تنفيذي الشارقة» يعتمد تنظيم «الخدمات الاجتماعية»

بدأ مركز «إنتاج» التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بتنظيم حزمة من الفعاليات لأعضائه من الأسر المنتجة والبالغ عددهم 94 أسرة منتجة، تحت اسم «لمة إنتاج» بهدف تعريف الأعضاء على بعضهم البعض من خلال تنظيم اللقاءات وإقامة حفلات التعارف وحفلات التكريم. وتم مؤخراً تكريم الأسر الفعالة التي تشارك باستمرار في فعاليات المركز والمعارض التي ينظمها، كما يسعى المركز في هذا الإطار بتشجيع العضوات بالإقبال على الحصول على رخصة «اعتماد» من دائرة التنمية الاقتصادية، والتي توفر الكثير من الجهد والمشقة على العضوات خاصة في مجال المشاركة في الفعاليات التي تقام على مستوى الدولة. وأكدت مريم الحمادي، مدير مركز «إنتاج»، على أهمية تنظيم تجمع للعضوات للتعارف والاستفادة من تجارب بعضهنّ البعض، كما تشجيع بعضهنّ على الانضمام إلى المركز. وحثت المستفيدين من خدمات الإعانات الاجتماعية للدائرة، على التسجيل في مركز «إنتاج» والاستفادة من برامج التدريب والتأهيل.

الشارقة
الأسر المنتجة
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
تحرير دب علق داخل سيارة في ولاية نيفادا الأميركية
دنيا
تحرير دب علق داخل سيارة في ولاية نيفادا الأميركية
اليوم 12:21
وزارة المالية
الاقتصادي
وزارة المالية تصدر 3 قرارات جديدة بشأن ضريبة الشركات
اليوم 11:50
«الجودو» يشارك في «الجراند بري»
الرياضي
«الجودو» يشارك في «الجراند بري»
اليوم 11:45
تزيو جاهز للدفاع عن اللقب بعد «عضة كلب»
الرياضي
تزيو جاهز للدفاع عن اللقب بعد «عضة كلب»
اليوم 11:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©