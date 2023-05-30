«لمة إنتاج» في الشارقة

الشارقة (وام)

بدأ مركز «إنتاج» التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بتنظيم حزمة من الفعاليات لأعضائه من الأسر المنتجة والبالغ عددهم 94 أسرة منتجة، تحت اسم «لمة إنتاج» بهدف تعريف الأعضاء على بعضهم البعض من خلال تنظيم اللقاءات وإقامة حفلات التعارف وحفلات التكريم. وتم مؤخراً تكريم الأسر الفعالة التي تشارك باستمرار في فعاليات المركز والمعارض التي ينظمها، كما يسعى المركز في هذا الإطار بتشجيع العضوات بالإقبال على الحصول على رخصة «اعتماد» من دائرة التنمية الاقتصادية، والتي توفر الكثير من الجهد والمشقة على العضوات خاصة في مجال المشاركة في الفعاليات التي تقام على مستوى الدولة. وأكدت مريم الحمادي، مدير مركز «إنتاج»، على أهمية تنظيم تجمع للعضوات للتعارف والاستفادة من تجارب بعضهنّ البعض، كما تشجيع بعضهنّ على الانضمام إلى المركز. وحثت المستفيدين من خدمات الإعانات الاجتماعية للدائرة، على التسجيل في مركز «إنتاج» والاستفادة من برامج التدريب والتأهيل.