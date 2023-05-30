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دبي تستضيف الجمعية الخليجية لقسطرة القلب الجمعة

دبي تستضيف الجمعية الخليجية لقسطرة القلب الجمعة
31 مايو 2023 00:26

دبي (وام) 

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تستضيف دبي يومي الجمعة والسبت المقبلين أعمال النسخة الثانية من البرنامج العلمي الطبي للجمعية الخليجية لقسطرة القلب الذى تشرف على تنظيمه شركة «أيكوم جروب»،
بحضور نخبة من الخبراء وذوي الاختصاص من منطقة الشرق الأوسط والعالم، وذلك لبحث أحدث ما توصل إليه العلم في العلاجات المتعلقة بصمامات القلب.
ويضم مجلس الجمعية الخليجية لقسطرة القلب -الذي يعد جزءًا من جمعية القلب الخليجية- كلاً من الدكتور فواز المطيري رئيس الجمعية الخليجية لقسطرة القلب واستشاري أمراض القلب والقسطرة بمركز الملك عبدالعزيز لأمراض القلب بمستشفى الحرس الوطني بالرياض من السعودية، والدكتور عبدالله شهاب نائب رئيس الجمعية أخصائي أمراض القلب من الإمارات.

دبي
القسطرة القلبية
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