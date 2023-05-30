تخريج دفعة من منتسبي الدبلوم المهني

الشارقة (وام)

احتفلت هيئة الوقاية والسلامة، وجامعة الشارقة، بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج الدبلوم المهني لإعداد مدربي السلامة والصحة المهنية، والذي نفذه مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة، بحضور الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس الهيئة، والشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير الهيئة، والدكتور يوسف الحايك نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في الجامعة.

وخلال الحفل الذي أقيم بمقر الجامعة؛ هنأ الشيخ خالد بن صقر القاسمي، منتسبي الدبلوم المهني خريجي الدفعة الثالثة البالغ عددهم 25 خريجاً وخريجة، على إنجازهم لمتطلبات التخرج، داعياً إياهم إلى أن يكونوا سفراء السلامة في مؤسساتهم المختلفة.

وأكد الشيخ خالد أن الدبلوم المهني الذي حازوا عليه يدعم أهداف الهيئة الرامية إلى إعداد الكفاءات الفنية البشرية اللازمة من أجل تشغيل وإدارة أنظمة الوقاية ومواجهة المخاطر لضمان السلامة العامة للوصول إلى مجتمع آمن يخلو من الأخطار من خلال تطبيق أهم معايير السلامة والأمان والجودة المعتمدة عالمياً.

من جانبه أبدى الشيخ سيف بن محمد القاسمي تطلع الهيئة الدائم نحو تحقيق الأفضل وطرح البرامج التوعوية التي من شأنها تعزيز الوعي بإجراءات السلامة، لافتاً إلى أن الدبلوم المهني المطروح هو إحدى محطات الهيئة نحو تحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز إمكانيات إمارة الشارقة البشرية والفنية وتطبيق أهم معايير السلامة والوقاية المعتمدة عالمياً لضمان حماية المجتمع وسلامة الأرواح والممتلكات.