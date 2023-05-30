جامعة الإمارات تختتم منتدى أبحاث طلابي

العين (وام)

اختتمت جامعة الإمارات العربية المتحدة، منتدى أبحاث أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة طلابية واسعة من مختلف كليات الجامعة، بالإضافة إلى طلبة من جامعة العين. وشارك في المنتدى 468 طالباً وطالبة من مختلف الكليات، عرضوا نتائج أبحاث أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة، حرص الجامعة على تعزيز ارتباطها وتفاعلها مع المجتمع، موضحاً أن تنظيم المنتدى تم في إطار أجندة الجامعة لعام الاستدامة 2023 ودعماً للجهود الوطنية ما قبل مؤتمر تغير المناخ «COP 28».

وأضاف أن المنتدى تضمن عرض المخرجات البحثية لبرنامج «أبحاث أهداف التنمية المستدامة الطلابي»، والتي ركزت على أربعة أهداف مختلفة من أهداف التنمية المستدامة، هي الهدف الرابع: التعليم الجيد، والهدف السادس: المياه النظيفة والصرف الصحي، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الخامس عشر: الحياة في البر.

وأشار إلى تنوع المشاريع المشاركة التي بلغ عددها 102 من حيث دعمها للأهداف الأربعة، تضمنت 32 مشروعاً بحثياً تدعم الهدف الخامس عشر «الحياة في البر»، و25 تدعم الهدف الرابع «التعليم الجيد»، و27 تدعم الهدف السادس وهو «المياه النظيفة والنظافة الصحية»، و11 مشروعاً بحثياً تدعم الهدف الثامن المعني بـ«العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، و7 مشاريع تدعم أهدافاً مشتركة.

وأوضح الدكتور أحمد مراد أن جامعة الإمارات تهدف من إنشاء برنامج «أبحاث أهداف التنمية المستدامة» إلى تعزيز مفهوم الاستدامة في كافة القطاعات، وزيادة وعي طلبتها وأبناء المجتمع بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وإيجاد حلول شاملة ومستدامة للمشاكل والتحديات التي تواجه العالم.