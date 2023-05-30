فتح  باب التسجيل لـ«جائزة دبي الدولية للتنمية المستدامة»

دبي(الاتحاد)

أعلنت بلدية دبي افتتاح باب التسجيل في الدورة الثالثة عشرة من «جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة»، والذي يستمر حتى نهاية شهر أغسطس المُقبل. وتُعدُّ الجائزة التي تُنظمها البلدية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل» من المبادرات الرامية للإشادة بأفضل الممارسات في مجال تحسين جودة الحياة والبيئة المعيشية العالمية، من خلال نشر ودعم أفضل تلك الممارسات، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة.

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تُجسّد جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة؛ سياسة والتزام دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي، نحو التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية وحماية البيئة. وتعكس ريادة إمارة دبي ومكانتها العالمية في مجال تنفيذ ودعم الممارسات البيئة المُستدامة، والتزامها في تحسين نوعية وجَودة الحياة. ونسعى إلى جعل جائزة دبي لأفضل الممارسات الجائزة الرئيسية عالمياً، التي تدعم وتدعو إلى تبنّي أفضل البرامج والسياسات المتعلقة بالتنمية المُستدامة وتنفيذها، من أجل تحقيق أفضل جَودة حياة ممكنة».

وأضاف الهاجري: «حرصنا على إدخال بعض التحديثات على الجائزة، لتعزيز حضورها كمنصة عالمية لمشاركة الممارسات التنموية، التي تحدث أثراً إيجابياً وتحسّن جَودة الحياة بممارسات تحافظ على البيئة وتحقق سعادة ورفاهية الإنسان للنهوض بمدن المستقبل، وكان من أبرزها تطوير فئات ومعايير الدورة القادمة، وإضافة فئة جديدة تركز على أجمل المباني المُبتكرة والأيقونية».

فئات الدورة الثالثة عشرة

ستشمل الدورة الثالثة عشرة من جائزة دبي لأفضل الممارسات خمس فئات وهي، الفئة الأولى ستكون حول أفضل الممارسات في مجال التجديد الحضري والأماكن العامة، والثانية ستُمنح لفئة أجمل مبنى مبتكر وأيقوني، أما الثالثة ستركز على أفضل الممارسات في مجال الحفاظ على نظم الأغذية الحضرية، فيما ستُمنح الفئة الرابعة لأفضل الممارسات في معالجة التغير المناخي والحدّ من التلوث، والخامسة ستكون لأفضل الممارسات في مجال تخطيط وإدارة البنية التحتية الحضرية.

وجددت بلدية دبي، على هامش القمة العالمية للحكومات 2023، اتفاقية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل» (UN-Habitat)، الوكالة المُنسّقة داخل منظومة الأمم المُتحدة لأنشطة المُستوطنات البشريّة بشأن الدورة الـ 13 لجائزة دبي الدوليّة لأفضل الممارسات.

وبلغ عدد الممارسات التي استقبلتها الجائزة 8 آلاف ممارسة على مدار 25 عاماً لأفضل الممارسات المختارة، فضلاً عن التبادلات المباشرة بين المدن والمجتمعات في تحسين المعيشة.