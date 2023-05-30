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«زايد العليا» تدعم المتعايشين مع «التصلب المتعدد»

عبد الله الحميدان
31 مايو 2023 00:21

أبوظبي(الاتحاد)

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"زايد العليا" تطلق مبادرات لدعم مرضى التصلب المتعدد

بمناسبة اليوم العالمي للتصلب المتعدد الذي يوافق 30 مايو من كل عام، أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن عدد من المبادرات التي تهدف إلى دعم المتعايشين مع المرض للتوعية والتثقيف والإرشاد، في خطوة استباقية من المؤسسة، حيث إن الإصابة به ربما تؤدي إلى حدوث إعاقة، ومنها إطلاق مبادرة مشتركة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مركز النقل المتكامل والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وذلك بتمييز تصاريح مواقف السيارات التي تصدرها لتلك الفئة بإدراج لون الشعار نفسة على التصريح، وتقوم المؤسسة بإدخال تحديث على تصميم بطاقة أصحاب الهمم التي تصدرها للمصابين بالمرض عن طريق إدراج لون يرمز إلى التصلب المتعدد على البطاقة لتلك الفئة.
وأكد عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أهمية اليوم العالمي للتصلب المتعدد والجهود التي تبذلها المؤسسة بالتعاون مع الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد لنشر الوعي حول المرض. وقال إن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تقدم مجموعة من الخدمات للمصابين بمرض «التصلب المتعدد»، من خلال مراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسسة والمنتشرة على مستوى إمارة أبوظبي.
وعن مرض «التصلب المتعدد» تقول سدرة المنصوري مدير إدارة خدمات أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا: هو مرض يصيب الإنسان يؤدي لحدوث إعاقة، في العادة يبدأ بالتطور في عمر ما بين 20 و40 عاماً، كما أن المرض يصيب النساء بشكل أكبر من الرجال، ولا يمكن لأي شخص أن يمنع ظهور مرض التصلب العصبي المتعدد، لأن الأطباء لا يعرفون حتى الآن السبب الدقيق للمرض. وأعراضه مختلفة ومتنوعة حسب الأعصاب المصابة وشدّة الإصابة، في الحالات الصعبة يفقد مرضى التصلب المتعدد القدرة على المشي أو التكلم، أحياناً، ومن الصعب تشخيص المرض في مراحله الأولى لأن الأعراض غالباً تظهر ثم تختفي وقد تختفي لأشهر عدة.
إرشاد نفسي
أكدت المنصوري أهمية الإرشاد النفسي في متطلبات العلاج لمرض التصلب المتعدد والذين يتأثرون بدورهم بشدة من الإصابة بالمرض، وقالت: الرعاية النفسية والاجتماعية تهدف إلى مساعدة المريض للتغلب على الصعوبات وعدم التوافق الذي يعاني منه، من أجل مساعدته على إحداث تغييرات في شخصيته أو تعديل البيئة المحيطة به لذلك نؤكد أن خدمة الرعاية النفسية والاجتماعية في جميع مراكز المؤسسة على مستوى أبوظبي، من الخدمات المهمة لاستكمال الإجراءات العلاجية، وكشفت أن مؤسسة زايد العليا تعتزم المشاركة لاحقاً في التوعية المجتمعية عن هذا المرض في يوم التصلب المتعدد.

 

 

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
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