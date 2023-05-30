استئصال أورام ليفية رحمية من خمسينية

دبي (الاتحاد)

نجح فريق طبي في دبي باستئصال أورام ليفية كبيرة بوزن 3 كيلوغرام من رحم وكبد امرأة مقيمة من خلال استخدام مزيج غير اعتيادي من الإجراءات الجراحية، مما منحها فرصة جديدة لاستعادة حياتها الطبيعية. حيث عانت «جايانثي»، البالغة من العمر 50 عاماً، من أورام ليفية رحمية مستفحلة سببت لها آلاماً لا تُحتمل، وكادت تشكل تهديداً لحياتها إذا تُركت دون علاج.

وقبيل زيارتها للدكتورة «شيفا هاريكريشنان»، استشارية التوليد وأمراض النساء في مستشفى ميدكير للنساء والأطفال، واجهت المريضة مجموعة من الأعراض الخطيرة كالشعور بالألم والإرهاق والإغماء الناجمة عن فقر الدم الثانوي بسبب النزيف الحاد.

وقالت الدكتورة هاريكريشنان «في البداية، دخلت المريضة المستشفى لمعاناتها من أمراض نسائية. وكان حجم بطنها مساوياً تقريباً لحجم بطن سيدة في شهرها الثامن من الحمل. وعندما أجرينا فحص الأشعة، اتضح لنا في النهاية مدى ضخامة الأورام الليفية وأدركنا الحاجة لاستئصالها. ورغم أن هذه الأورام شائعة للغاية، خاصة بين السيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 40 و50 عاماً، فإنه في الغالب لا يتم تسليط الضوء على تلك الأورام، نظراً لقلة الاهتمام والمعلومات بشأنها. وبرغم كونها غير سرطانية، يمكن أن يكون لهذه الأورام آثار شديدة على النساء، حيث إنها تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لعمليات استئصال الرحم».

استُكملت الجراحة بنجاح، وتمت إزالة أكثر من 3 كيلوغرامات من الأورام الليفية من جسم المريضة، وهو ما يعتبر كمية كبيرة غير عادية. فيما اتسمت الفترة التي تلت العملية الجراحية بالهدوء إلى حد كبير، حيث لم تشهد المريضة أية مضاعفات وهي في طريقها للشفاء الكامل.