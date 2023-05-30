الأربعاء 31 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سيف بن زايد يشهد اتفاقية إطلاق المنصة الوطنية للإسكان «دارك»

سيف بن زايد يشهد اتفاقية إطلاق المنصة الوطنية للإسكان «دارك»
30 مايو 2023 22:24

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مراسم توقيع اتفاقية إطلاق وتقديم خدمات إدارة المنصة الوطنية للإسكان "دارك"، التي اعتمدتها حكومة الإمارات انطلاقاً من الحرص على توفير الاستقرار الأسري والمجتمعي، وضمن جهود الحكومة بترسيخ مكانة المواطنين وتعزيز جودة حياتهم، إيماناً بكونهم أحد أهم ممكنات التنمية المستدامة التي تنشدها الإمارات، وذلك بحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وعدد من المسؤولين.
جرى توقيع الاتفاقية مع جهات ومؤسسات وطنية تشارك في المنصة، وهي برنامج الشيخ زايد للإسكان، والمؤسسة الاتحادية للشباب، وهيئة أبوظبي للإسكان، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وبرنامج إسكان الشارقة، وجمعية المهندسين، فيما تشرف وتقوم على المنصة وزارة اللا مستحيل، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية "فزعة".
كما شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً يظهر أهمية المنصة والمهام الأساسية لها وأهدافها الاستراتيجية، حيث تعد منصة "دارك" إحدى مبادرات وزارة اللا مستحيل بالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، ودوائر الإسكان على مستوى الدولة، وتهدف لخفض تكاليف بناء المساكن على المواطنين، ورفع جودة البناء، ضمن سعيها بتوفير الاستقرار الأسري والمجتمعي وتحقيق الحياة الكريمة للمواطن، وفي ظل عملية توفير المسكن الملائم لمواطني الدولة، من خلال إدارة مشاريعهم السكنية بما يساهم في تقليل كلفة البناء لتخفيف الأعباء المالية عليهم، وذلك بإشراف وزارة الطاقة والبنية التحتية وبالتنسيق مع برامج الإسكان الاتحادية والمحلية المعنية، بهدف تذليل العقبات والتحديات التي تواجه المقبلين على البناء، ضمن سعي الحكومة لتوفير الاستقرار الأسري والمجتمعي وتحقيق الحياة الكريمة للمواطن.
وتقدم المنصة الوطنية للإسكان "دارك"، خصومات للمواطنين أثناء بناء مساكنهم، إذ توفر للمواطنين المقبلين على بناء مساكنهم خصماً على تكاليف الإنشاء العامة للمساكن، وذلك بنسبة تصل إلى (10%)، وأخرى على تكاليف التأثيث تصل إلى (25%).
وتمثل المنصة بوابة لحصول المواطن على الأعمال والمشاريع بالنسبة للمقاولين والاستشاريين، ومساعدة الأفراد في التعاقد مع أفضل المقاولين والاستشاريين المسجلين على المنصة، إضافة لما تقدمه على موقعها من تسهيلات تمويلية، وآخر العروض والأسعار والأخبار التي تخص البناء والإسكان.
جدير بالذكر أن منصة "دارك" جُهزت وصُممت من خلال صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية (فزعة)، الذي سيتولى العملية التشغيلية والفنية، بفريق عمل متخصص، لضمان الاستمرارية وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين المقبلين على بناء مساكنهم.

أخبار ذات صلة
«الجودو» يشارك في «الجراند بري»
أسعار الوقود في الإمارات لشهر يونيو
المصدر: وام
سيف بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
تحرير دب علق داخل سيارة في ولاية نيفادا الأميركية
دنيا
تحرير دب علق داخل سيارة في ولاية نيفادا الأميركية
اليوم 12:21
وزارة المالية
الاقتصادي
وزارة المالية تصدر 3 قرارات جديدة بشأن ضريبة الشركات
اليوم 11:50
«الجودو» يشارك في «الجراند بري»
الرياضي
«الجودو» يشارك في «الجراند بري»
اليوم 11:45
تزيو جاهز للدفاع عن اللقب بعد «عضة كلب»
الرياضي
تزيو جاهز للدفاع عن اللقب بعد «عضة كلب»
اليوم 11:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©