«أبوظبي للتقاعد» يُطلق برنامج تأهيل استباقياً

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق صندوق أبوظبي للتقاعد، برنامج تأهيل استباقياً للمتقاعدين والمؤمّن عليهم المقبلين على التقاعد، بهدف توفير أفضل السبل والآليات لدعم المتقاعدين وتأهيلهم نفسياً واجتماعياً ومالياً وصحياً لمرحلة ما بعد التقاعد، بما يتماشى مع توجهات ومساعي حكومة أبوظبي الرامية لتحسين جودة حياة المواطنين.

وبدأت أولى فعّاليات برنامج التأهيل الاستباقي، أمس، بتنظيم يوم تثقيفي مفتوح، تحت عنوان «رحلة المتقاعد»، تضمّن 5 ورش عمل توعوية متنوّعة عن «مرحلة ما بعد التقاعد»، قدّمها قيادات الصندوق وممثلو جهات ومؤسسات حكومية من شركاء الصندوق الاستراتيجيين، وبحضور عدد من المواطنين المتقاعدين حديثاً.

وتناولت ورشة العمل الأولى التي قدمها ممثلو الصندوق «قانون وخدمات التقاعد» ونبذة تعريفية عن الصندوق وأهم الخدمات التي يقدمها للمؤمن عليهم والمتقاعدين، كما تطرقت إلى دور نظام التقاعد في حفظ حقوق المواطنين، فيما تناولت الورشة الثانية التي قدّمها الدكتور عبد اللطيف العزعزي موضوع «الثقافة المالية للمتقاعد».

وقدم مركز أبوظبي للصحة العامة ورشة العمل الثالثة التي تناولت «التهيّئة النفسية لمرحلة التقاعد»، فيما تناولت ورشة العمل الرابعة التي قدمتها مؤسسة التنمية الأسرية موضوع «التهيّئة الاجتماعية لمرحلة التقاعد»، وناقشت أهمية التفكير المبكر في مرحلة ما بعد التقاعد. وقدمت شبكة مبادلة للرعاية الصحية، الورشة الخامسة وتناولت موضوع «الصحة العامة».

وأكد خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد، التزام الصندوق بدوره المجتمعي في خدمة المواطنين المسجلين لديه، لا سيما المتقاعدين، بجانب دوره الأساسي في حفظ حقوقهم وتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم. وقال: «نستهدف تقديم سبل الدعم كافة للمتقاعدين، ورفع وعيهم».

ورش توعوية

يستمر الصندوق خلال الفترة القادمة في تقديم الورش التوعوية، ضمن برنامج التأهيل الاستباقي للتقاعد للمقبلين على التقاعد حسب الفئة العمرية ومدة الخدمة، إذ يقدم للموظفين الذين لديهم مدة خدمة أكثر من 20 عاماً للذكور و10 سنوات للإناث، برامج معلوماتية شاملة عن كيفية التخطيط السليم للتقاعد، بما في ذلك الثقافة المالية وكيفية الحفاظ على الصحة العامة والتهيئة النفسية والأبعاد الاجتماعية المتغيرة التي تصاحب مرحلة التقاعد، وذلك بهدف المساعدة على الاستعداد الأمثل للتقاعد وضمان انتقال سلس من المرحلة الوظيفية إلى مرحلة تقاعد أكثر اطمئناناً، بالإضافة إلى برامج تأهيل المؤمن عليهم الجدد والمتقاعدين حديثاً، بالإضافة إلى برامج وإصدارات توعوية حديثة يوفرها الصندوق عبر قنواته الرسمية لإتاحة أقصى استفادة ممكنة.