شرطة أبوظبي تحتفي بالمشاركين في «دورات نيويورك»

أبوظبي(الاتحاد)

احتفت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالدفعة الأولى من الضباط المشاركين في دورات «مدراء مراكز الشرطة» المنعقدة في الولايات المتحدة الأميركية، بالتعاون مع شرطة نيويورك لمدة ثلاثة أسابيع، وتضمنت محاضرات نظرية وتطبيقات عملية في مراكز الشرطة والإدارات المختلفة ولقاءات مع قيادات شرطة نيويورك. وكرم الضباطَ كل من اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد الدكتور راشد بورشيد، نائب مدير الأكاديمية، وشمل التكريم العقيد يوسف محمد المهيري، المقدم عمر محمد فاضل الهاملي، الرائد سلطان الراعي الشامسي، الرائد فيصل سليمان المرزوقي.

وأعرب اللواء ثاني بطي الشامسي عن تقديره لمجهودات المكرمين واهتمامهم بتقديم الدورات بصورة متميزة وريادية، وفق توجهات القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وضمن الاهتمام المستمر بتعزيز التعاون مع الشركاء من مختلف الجهات الشرطية والأمنية محلياً وإقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الشرطي والأمني ونقل الخبرات والتجارب ومتابعة المستجدات واتباع أحدث التقنيات المتطورة.

حضر التكريم أندرو كومارتشيفاكول، ضابط ارتباط شرطة نيويورك في أبوظبي.