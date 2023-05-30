طقس الإمارات المتوقع غدا

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار. وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:53 والمد الثاني عند الساعة 22:58، والجزر الأول عند الساعة 15:56، والجزر الثاني عند الساعة 05:44.

بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:38 والمد الثاني عند الساعة 08:15، والجزر الأول عند الساعة 12:45 والجزر الثاني عند الساعة 01:32.